Teresa Peramato, la fiscal volcada en la igualdad ungida un 25-N

A las personas las describen, también, los detalles. En la mesa de Teresa Peramato Martín (Salamanca, 12 de noviembre de 1962) como fiscal contra ... la violencia machista lucía, ante cualquiera que visitara su despacho, una talla de madera que recreaba a una mujer embarazada. La había comprado en un mercadillo y, según explicaba a quien se interesaba por ello, era para tener siempre presente el destructivo efecto de los ataques que aún sufr las mujeres y, con ellas, también sus hijos.

El devastador impacto de esa depurada y cruel derivada del maltrato -la venganza vicaria contra quienes quieren escapar del yugo del sexismo que mata por la vía de agredir a los propios hijos, a veces hasta acabar con sus vidas- constituye una de las inquietudes más presentes en la nueva fiscal general del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez, proclive a dar narrativa a sus decisiones más complicadas, ha querido imprimir al ascenso de Peramato, cuya valía profesional casi nadie discute, el sello del simbolismo eligiéndola un 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La histórica condena por la Sala de lo Penal del Supremo de Álvaro García Ortiz había colocado al presidente ante uno de esos trances que invitaban a calibrar hasta dónde iba a envidar una sentencia judicial de la que discrepa radicalmente. La conjunción del reconocido perfil de Peramato -a la que avala el reconocimiento entre sus pares tras una carrera de 35 años en el cuerpo de los acusadores públicos- con su cercanía a sus dos predecesores, García Ortiz y, antes, Dolores Delgado, permite al jefe del Ejecutivo plantear un nombramiento en clave, sin duda, progresista, pero difícilmente atacable hasta que su mandato eche a andar.

La togada salmantina era ahora fiscal de Sala en el Supremo; una circunstancia nada baladí, por autoridad propia y porque es al alto tribunal al que el Gobierno rebate la inhabilitación impuesta a García Ortiz y otras actuaciones previas. A partir de ahí y necesitado de revigorizar el marchamo feminista tras el 'caso Ábalos-Koldo', a Sánchez le acompañó el calendario para abrillantar su propuesta, que hizo que precisamente ayer fuera el 25-N.

Con las víctimas

Como casi siempre ocurre con las elecciones de calado, sobre la nominada pesará la incógnita de si fue o no la primera opción de quien tiene la potestad legal de elegirla. Por de pronto, los recelos provienen más de las grietas que han abierto en la carrera las dos últimas jefaturas -las de Delgado y García Ortiz, el primer fiscal general en dimitir en democracia tras ser condenado por la justicia a la que él también encarna- y por la voluntad de control del Ministerio Público que se atribuye a Sánchez que por la trayectoria de Peramato.

El procedimiento El artículo 124 fija que la fiscal general será nombrada por el Rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo del Poder Judicial. Tras la propuesta del Ejecutivo, el pleno del CGPJ se pronunciará (no es vinculante) este miércoles sobre la idoneidad de la elegida. Después ésta comparecerá también ante la Comisión de Justicia del Congreso.

La hasta ahora fiscal de Sala en la sección penal del Supremo, delegada para la protección de las víctimas en el proceso punitivo y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales entró en la carrera cuando las mujeres no menudeaban en los tribunales. Y ha consagrado su oficio a combatir la violencia contra las mujeres, la expresión más atroz e irreversible, con cada una de las asesinadas, de la desigualdad.

Con buen cartel entre las asociaciones de víctimas -cuentan que se reúne con ellas fuera de agenda- y fama de combativa, Peramato da el salto a una de las responsabilidades más elevadas del Estado bajo la convulsión; la decimoctava fiscal general -la cuarta mujer- en un puesto que se asemeja a una silla eléctrica. «No se fíen de los maltratadores, no pacten con ellos», dejó dicho en una entrevista con este periódico.