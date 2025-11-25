HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, en una entrevista en 2023. EP

Asociaciones de fiscales y jueces confían en que Peramato recupere la imagen de la Fiscalía

Esperanza y expectación en el nombramiento de la sustituta de García Ortiz, muy reconocida por su trayectoria profesional y a quien darán un periodo de gracia

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

El nombramiento del Teresa Peramato como fiscal general del Estado ha sido recibido entre las asociaciones de fiscales y de jueces con una mezcla ... de reconocimiento y expectación por su larga trayectoria profesional. La que fuera portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el mismo colectivo que estuvo presidido por su antecesor Álvaro García Ortiz, cuenta con 35 años de ejercicio y la mitad de su carrera ha estado enfocada en la defensa y protección de las víctimas de los delitos y en combatir desde la institución pública la violencia machista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  5. 5 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  6. 6

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  7. 7 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  8. 8

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  9. 9

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  10. 10

    Condenan a 42 años de cárcel a la pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Asociaciones de fiscales y jueces confían en que Peramato recupere la imagen de la Fiscalía

Asociaciones de fiscales y jueces confían en que Peramato recupere la imagen de la Fiscalía