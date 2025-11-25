HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa Peramato relevo de García Ortíz. R. C.

Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»

Elige a Teresa Peramato, fiscal jefa de lo Penaldel Supremo y experta contra la violencia machista, como relevo de García Ortiz

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El Gobierno no va a cejar, al menos discursivamente, en la batalla contra lo que denomina la «derecha judicial». Seguirá presentándose como víctima de los ... supuestos intentos de derribarlo por parte de un sector de la Judicatura que los socialistas consideran afín al PP y a Vox. Pero con la elección de Teresa Peramato para dirigir la Fiscalía General del Estado, Pedro Sánchez ha evitado exacerbar aún más las relaciones con un poder del Estado tan sustancial para el funcionamiento de democracia como lo son el Legislativo o el que él mismo encarna. Una fiscal de Sala (el equivalente a magistrado del Tribunal Supremo) de dilatada trayectoria -35 años en la carrera- y reconocido prestigio, que actualmente ejerce como jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso punitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  5. 5 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  6. 6

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  7. 7 En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  8. 8

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»
  9. 9

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  10. 10 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»

Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»