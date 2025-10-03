HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Koldo García y José Luis Ábalos en el Congreso Efe

Los tejemanejes económicos de Koldo y Ábalos: «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios»

El exasesor de Ábalos, que aparece como pieza clave en todo el entramado de movimiento de efectivo, usaba palabras claves con el exministro y su exmujer para referirse al dinero que gestionaba

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:45

Todo misterio. A Koldo García no parecía gustarle nada referirse por su nombre y por su valor a la ingente cantidad de billetes que pasaban ... por sus manos (muchos de ellos de origen desconocido) por lo que prefería usar palabras en clave cuando hablaba del efectivo con José Luis Ábalos o su exmujer, Patricia Uriz,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

