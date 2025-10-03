HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Santos Cerdán. Efe

El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El juez del alto tribunal le mantiene en la cárcel y recrimina al exdirigente socialista que intente involucrar como sea a los servicios secretos

M. S. P. / A. A.

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:26

El Tribuna Supremo no da la más mínima credibilidad al intento de Santos Cerdán de involucrar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un complot ... contra su persona para derribar su carrera política, primero, y encarcelarlo después. El juez Leopoldo Puente ha rechazado el último recurso presentado por la defensa del exdirigente socialista y ha ratificado su permanencia en prisión al considerar que prevalece el riesgo de que Cerdán pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento.

