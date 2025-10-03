HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ábalos se gastó 95.000 euros de origen desconocido en sus novias, sus familiares y su fundación

La Guardia Civil, en su informe patrimonial de 285 páginas remitidos al Supremo, apunta a que su testaferro era su primogénito Víctor

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:58

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que buena parte de la vida de José Luis Ábalos durante los últimos años se ... pagó en dinero B. Los agentes han descubierto que el exministro, al menos, movió 95.437 euros en negro, aunque los agentes creen que pudo ser mucho más. Así consta en el informe de 285 páginas -al que ha tenido acceso este periódico- y que el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, pidió hace ahora exactamente ocho meses (el pasado 4 de febrero) a los especialistas de Guardia Civil, a los que reclamó que realizaran un estudio de la económica y patrimonial de Ábalos y de su hijo Víctor.

