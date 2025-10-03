HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto del informe de la UCO R.C.

La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La Guardia Civil detecta pagos sin «respaldo documental» del partido, después de descubrir fotos con sobres llenos de dinero

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17

Comenta

«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con ... supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero para ambos encausados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  4. 4 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  5. 5 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  6. 6 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  9. 9 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  10. 10

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo