El PSOE exige medidas contra el juez que insultó a Begoña Gómez

El PSOE ha exigido que se tomen medidas disciplinarias contra el juez Manuel Ruiz de Lara por haber calificado en redes sociales a Begoña Gómez, ... la esposa de Pedro Sánchez, como «Barbigoña». Se trata del mismo magistrado que llamó «psicópata» al presidente del Gobierno. Los socialistas, en un escrito dirigido a los medios, consideran que «este tipo de comportamientos no solo son irrespetuosos, sino que socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales».

Ruiz de Lara aprovechó el día 28 de diciembre para gastar una inocentada en sus redes sociales en un post en el que aseguraba que Sánchez iba a nombrarlo ministro de Justicia. En el mismo mensaje, el juez llamaba «borrador oficial de mensajes» al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz. Sobre el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, comentaba en el escrito que este «pasará a dirigir 1 cátedra de 'inconstitucionalidad y amnistía'».

Ante esta situación, el PSOE cree que Ruiz de Lara ha roto con el compromiso de «imparcialidad». «Un pilar sobre el que debe basarse la conducta de cualquier juez», lamentan desde Ferraz. «Cuando un magistrado utiliza su posición para atacar de forma personal y vengativa a quienes no comparten su visión, no solo daña a los individuos, sino a toda la institución que representa. La independencia judicial no es sinónimo de impunidad, y quienes ejercen la justicia deben ser responsables de sus actos, dentro y fuera de la sala», concluyen.