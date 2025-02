El PP evita de nuevo poner el foco en Begoña Gómez y apunta a Sánchez: «Tiene que dar la cara»

Ni Alberto Núñez Feijóo ni ninguno de los portavoces del PP que intervinieron tras él en la sesión de control al Gobierno sacaron este miércoles a coalición las diligencias abiertas en un juzgado de Madrid contra la mujer de Pedro Sánchez. El PP prefirió seguir ... adelante con la planificación de su cara a cara con el presidente y su gabinete y dejar el tema estrella del día para una comparecencia posterior. Según fuentes de Génova, porque querían «colocar el mensaje de Bildu y el caso de Begoña Gómez lo opacaba todo».

Una vez que Sánchez abandonó el hemiciclo, y la sesión se dio por terminada, los populares convocaron a los medios para reclamar, de nuevo, explicaciones «inmediatas y urgentes» al jefe del Ejecutivo por las diligencias abiertas a su esposa por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia del sindicato Manos Limpias. «Es el presidente del Gobierno con su silencio el que pone en el foco en su mujer y no el PP», aseguró la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, ante el malestar y notable enfado que ya había en Moncloa con Génova.

Para los populares, «el problema no es Begoña Gómez», sino «el presidente del Gobierno y por qué en el Consejo de Ministros se aprobaba financiación para empresas recomendadas por su mujer». «Entendemos que es urgente que Sánchez dé una explicación en una rueda de prensa. No me quiero imaginar lo que estaría pasando ahora mismo en este país si el presidente fuera del PP», apostilló Muñoz, quien evitó decir si las actuaciones de Gómez son o no tráfico de influencias ya que eso lo «debe decidir el juez».

La diputada conservadora tampoco precisó si van a citar a la esposa de Sánchez en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y reiteró como lleva haciendo Génova desde hace semanas que no descartan «nada». «Hoy no estamos más lejos que ayer de llamarla al Senado. Dejamos todas las puertas abiertas», señaló Muñoz. El PP se resiste a tocar, de momento, esa tecla y prefiere esperar a la evolución de los acontecimientos para tomar la decisión de llamar a Begoña Gómez y al propio presidente al que le «rodean» los «escándalos».

En su Gobierno, insisten en el PP, «con la trama de corrupción y mordidas por la compraventa de mascarillas»; en el PSOE, «con esa reunión de Santos Cerdán con Koldo, no sabemos si para apañar las comparecencias en el Congreso y el Senado», y en su entorno familiar. «Tenemos a su suegro, que se enriquece con saunas y todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero; tenemos a su padre, que se enriquece con fondos Next Generation; tenemos a su hermano, que curiosamente ha mudado su domicilio a 16 kilómetros de España sólo para no pagar impuestos, curiosa forma de patriotismo; y por supuesto tenemos los escándalos en torno a su mujer», remarcó Muñoz.

El PP mantiene la presión a Sánchez y hace unas semanas interpuso una denuncia por un presunto conflicto de intereses al no inhibirse en el rescate de Air Europa pese a los vínculos con su esposa. Génova recurrió el archivo a su denuncia en un último intento por agotar la vía administrativa antes de plantearse la vía judicial.