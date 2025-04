El PP citará a Ángel Víctor Torres en el Senado por el 'caso Koldo'

Las comisiones de investigación en el Senado –por el llamado 'caso Koldo'– y en el Congreso –sobre la compra de material sanitario en pandemia–, que ... marcarán la actividad parlamentaria durante los próximos meses, se han constituido en un clima de recelo mutuo entre PP y PSOE. Ambos partidos miran de reojo la propuesta de comparecientes de rival, que aún mantienen en secreto, para responder proporcionalmente y llegado el caso en la cámara donde cada uno cuenta con más poder. Este martes, los populares añadieron un nuevo nombre al de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y sentarán al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la comisión de la Cámara alta, donde tienen mayoría absoluta.

Todo ello después de que Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, señalara al exmandatario canario en una entrevista en 'El Mundo' como su «interlocutor». Aunque este martes precisó que solo habló con el actual ministro cuando este aún era secretario general de los socialistas canarios y que contactó directamente con su equipo, durante su etapa de presidente autonómico, para vender material sanitario al Ejecutivo de Canarias.

Los populares recuerdan que la gestión del Gobierno de Torres, así como el de Armengol, está siendo investigada en la Audiencia Nacional y también por la Fiscalía europea. También que Canarias, con Torres como presidente, «ha sido la cuna del 'caso Mediador'» y uno de los epicentros de la trama socialista referida al pago de comisiones supuestamente ilegales por la compra de mascarillas defectuosas en plena pandemia. «Su imagen se ha visto enturbiada por la laxitud de su Gobierno con prácticas desterrables de la vida pública», insisten fuentes del partido.

Presidencia socialista

Paralelamente, el Congreso constituyó este martes la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, la respuesta del PSOEal movimiento de los populares en el Senado. Los diputados que componen dicho órgano eligieron como presidente de la misma al socialista Alejandro Mur, mientras que el PPlogró situar como vicepresidente –que acompañará en el cargo a la parlamentaria de Sumar, Engracia Rivera– a José Vicente Marí, miembro de la ejecutiva del partido y ex consejero de Hacienda del Govern Balear entre 2013 y 2015.

Lo que queda por dilucidar, por tanto, es la cuestión más espinosa. ¿Quién se sentará tras el cartel de «compareciente»?Los socialistas creen que esta cuestión, que debe negociarse entre los grupos, no se dilucidará hasta después de las elecciones vascas del 21 de abril, ya que piensan que los comicios centrarán la atención de PNV y EH Bildu, necesarios para pactar cualquier lista con la actual aritmética en la Cámara baja. Los socialistas expresan también su intención de no convertir este órgano «en una pasarela» como creen que está haciendo el PP en el Senado. «Pero no nos chupamos el dedo», avisan, mientras que preparan su respuesta si los populares citan en dicha cámara al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o a su mujer, Begoña Gómez, a quién señalan desde Génova por haber intercedido supuestamente en la adjudicación millonaria de un contrato con el Gobierno.

Sumar, Podemos y otros aliados habituales del Gobierno no ocultan, por su parte, su intención de citar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su pareja, Alberto González, al mismo tiempo que critican que las comisiones puedan convertirse en «un desfile del 'y tú más'».