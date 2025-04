Sumar pedirá la comparecencia de Ayuso y su pareja en la comisión de investigación de las mascarillas

Las comisiones de investigación que se celebrarán los próximos meses en el Senado y el Congreso sobre posibles irregularidades en la compra de material sanitario ... durante la pandemia echan a andar con el debate por los nombres que citará cada partido y en los que será necesario un acuerdo que, a día de hoy, parece complicado. Sumar cree, por su parte, que la Cámara baja debería citar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su actual pareja, Alberto González.

«Las relaciones de cada uno no son materia de discusión política. Pero si la empresa que de beneficia de la privatización de la sanidad madrileña se beneficia de ello, tendrá que explicarlo», ha señalado en rueda de prensa en el Congreso el protavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón.

Los de Díaz piden al resto de partidos «contención» a la hora de proponer citar a políticos y dirigentes de distinto signo para no convertir la comisión «en una pasaralela del 'y tú más'» y cree que solo deberían acudir «los que estén implicados directamente». «Queremos ser escrupulosos. Tiene sentido llamar a la gente que sale en investigaciones en marcha,pero no a los que no están», ha zanjado Errejón.