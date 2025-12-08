HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
Pedro Sánchez y Adriana Lastra posan junto al peugeot en febrero de 2017. R. C.

El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción

Negro y contaminante, el coche en que Sánchez ganó las primarias junto a Ábalos, Cerdán y Koldo fue la berlina más vendida en 2005

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

El 29 de octubre de 2016 Pedro Sánchez presentó su dimisión tras ser defenestrado por su partido de la Secretaría General del PSOE. La ... renuncia no fue un adiós, sino un hasta luego del ahora presidente del Gobierno que por entonces ya tenía entre ceja y ceja su manual de resistencia y el regreso a la jefatura socialista, paso previo a colmar su ambición por alcanzar la Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

