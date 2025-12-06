Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Pedro Sánchez no se había pronunciado hasta ahora sobre el malestar interno por la gestión de las denuncias por acoso sexual contra uno de sus ... máximos colaboradores, el exalto cargo de la Moncloa y miembro de la ejecutiva socialista Paco Salazar, pero hoy, en una conversación informal con periodistas en el Congreso durante la recepción por el día de la Constitución ha roto su silencio para alegar que la falta de diligencia de la que se quejan, singularmente, las mujeres del PSOE no se debió a un intento de protegerlo ni a «connivencia» por su parte.

La dirección del partido ya justificó ayer, en una nota interna a las federaciones, que el asunto se había puesto en manos de un órgano de muy reciente creación -el comité antiacoso implantado el pasado mayo- que actúa de forma autónoma e independiente para garantizar confidencialidad y aislar el proceso de injerencias de la secretaría de Organización o de la vicesecretaría general. Pero también reconoció que no se había «arropado» lo suficientemente a las dos mujeres que, el pasado julio, registraron sendas denuncias. En cinco meses ninguna de ellas fue contactada.

El terremoto que provocó tener constancia de ese hecho a través de 'eldiario.es', añadido a la posterior publicación de los descarnados testimonios de las denunciantes y al hecho de que hace solo unas semanas 'Artículo 14' publicara la fotografía de un encuentro en un restaurante entre la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y Salazar levantó enormes suspicacias dentro del PSOE y un señalamiento hacia el propio Sánchez; la vicesecretaria general, María Jesús Montero (cuyo número 3 en Andalucía puso públicamente "la mano en el fuego" por su "amigo" el pasado julio) y contra la secretaria de Organización, Rebeca Torró, desaparecida en todo este asunto.

Sánchez asumió "en primera persona" la responsabilidad ante los periodistas, pero también hizo hincapié en que el fallo ha estado en un aún poco engrasado comité antiacoso y que no fue nada "premeditado"; algo que igualmente defendió Montero, quien, en todo caso, reconoció que al dejar el asunto, tal y como dicta el protocolo, en manos de los "jurídicos" quizá no estuvo todo lo pendiente que debería y que los tiempos seguidos no son admisibles.