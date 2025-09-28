HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en las calles de Madrid. EFE

La justicia apunta al papel de Sánchez en el ascenso laboral de su esposa y su hermano

Cinco resoluciones de las audiencias de Madrid y de Badajoz recogen las sospechas sobre el ascendiente de la Presidencia del Gobierno

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:40

La figura de Pedro Sánchez y su posible influencia planea sobre los dos casos judiciales que acorralan a sus familiares más cercanos. La posibilidad de ... que el jefe del Ejecutivo, a través de la figura de la Presidencia, tanto por activa como por pasiva, pudiera haber favorecido las carreras profesionales de su mujer y de su hermano no solo ha aflorado en las resoluciones de los jueces Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez, y de Beatriz Biedma, la juez de la causa contra David Sánchez.

Top 50
  1. 1 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  2. 2 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  3. 3 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  4. 4 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada
  5. 5

    Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal
  6. 6 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  7. 7

    «Tengo cinco hijos y ninguno es mío»
  8. 8 El autor del atropello ha sido localizado por la Policía Local de Olivenza
  9. 9 El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura
  10. 10 Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa

