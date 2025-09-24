HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Comparecencia de Begoña Gómez Ignacio Gil

El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Si se llega a la vista oral, Peinado también pretende sentar en el banquillo al delegado del Gobierno en Madrid y a la asistente de Moncloa por el supuesto uso de esta última para gestionar la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:02

El juez del caso Begoña Gómez ha comunicado a la mujer de Pedro Sánchez su intención de que, llegado el caso, será juzgada por un ... jurado popular, acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

