HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez y Cristina Álvarez en la tribuna del Congreso de los Diputados. Leticia Aróstegui

La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña ante un tribunal popular

Los mails aportados a la causa apunta a que Álvarez, más allá de asistir a la mujer del presidente en sus funciones institucionales, trabajó para potenciar su carrera académica

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:50

La figura de María Cristina Álvarez Gómez -que tras los diferentes volantazos en la instrucción ahora se perfila como el asunto más delicado para Begoña ... Gómez- saltó a los medios hace ahora un año al conocerse el contenido de varios mails adjuntos a la causa contra la mujer del presidente. En esos correos se evidenciaba que Gómez habría usado, al menos desde noviembre de 2021 y hasta febrero de 2024, a esta contratada de Moncloa para gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuya dirección obtuvo en octubre de 2020 a pesar de no ser licenciada universitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  3. 3 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  4. 4

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  5. 5

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  6. 6 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  7. 7 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  8. 8 La comunidad latina de Cáceres reclama justicia para Jonathan
  9. 9 La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos
  10. 10 Muere un hombre de 35 años al chocar su coche con un caballo en la EX-107

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña ante un tribunal popular

La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña ante un tribunal popular