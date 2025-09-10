HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 9 de septiembre, en Extremadura?
Begoña Gómez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid Efe

Begoña Gómez acude este miércoles por cuarta vez a declarar como investigada ante el juez Peinado

El instructor la ha citado ahora, junto a su asistente en Moncloa, por malversación a causa de la supuesta utilización de esta mujer como ayudante en su cátedra

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:37

Begoña Gómez acude por cuarta vez este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputada ante el juez Juan Carlos ... Peinado. Esta vez, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la ha citado, otra vez como investigada, por un nuevo delito, el de malversación, después de encausar a la mujer del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, como supuesta ayudante en la gestión de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  2. 2 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  3. 3 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  4. 4 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  5. 5 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  6. 6 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  7. 7 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  8. 8

    La obra de la carretera de Sevilla se encarece en dos millones e incluirá el carril bici
  9. 9

    «Se ha metido una rata en casa por el abandono del solar que hay delante»
  10. 10 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Begoña Gómez acude este miércoles por cuarta vez a declarar como investigada ante el juez Peinado

Begoña Gómez acude este miércoles por cuarta vez a declarar como investigada ante el juez Peinado