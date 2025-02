Feijóo aconseja a Sánchez que la regeneración «tendría que empezar en su casa»

Alberto Núñez Feijóo pidió este lunes a Pedro Sánchez que predique con el ejemplo y la la regeneración democrática de la que tanto habla después ... de su parón reflexivo la empiece en su casa, con «su familia». El líder del PP fue un paso más allá y calificó de «inaudito» que un presidente del Gobierno «tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer». Puso como ejemplo a Portugal donde el ex primer ministro Antonio Costa dimitió por una investigación judicial que luego resultó ser errónea. «Aquí se está investigando a la mujer del presidente del Gobierno por la Guardia Civil, y el presidente del Gobierno se dedica a insultar a Milei para que cambiemos la conversación», señaló en una entrevista en esRadio.

El primer partido de la oposición registró la semana pasada formalmente la comparecencia de Sánchez en el Congreso para forzar sus «explicaciones» sobre la supuesta «corrupción» en el PSOE por el 'caso Koldo' y la posible interferencia de su esposa Begoña Gómez en el rescate de Air Europa y otras adjudicaciones por parte del Ejecutivo. Feijóo no descarta que algunos de los socios parlamentarios del presidente faciliten su comparecencia en la Cámara baja, pero si no lo hacen lo intentarán enel Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. Unas explicaciones que evitarían que Begoña Gómez tuviese que desfilar por la comisión de investigación de la Cámara alta porque el dirigente gallego no tiene «ningín interñes» en hacerlo. Pero si Sánchez evita hacerlo, avisó que no le tembñará el pulso. «Que no nos obliguen a citar a su mujer», dijo.

Sobre las movilizaciones anunciadas por el PP, Feijóo confirmó que se producirán este mes de mayo, una vez que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña. «Vamos a salir ante la demolición permanente del Estado», afirmó. «Por higiene democrática», añadió y para «defender la democracia», «la independencia judicial» y la «libertad de prensa».

El «lodazal» de Puente

Feijóo se refirió también al enfrentamiento abierto con el Gobierno de Argentina. «Insinuar que Javier Milei se droga no es un incidente diplomático, es una ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina», aseguró. E insistió nuevamente en que el ministro Óscar Puente debería haber sido cesado de forma automática por haber dicho ese «disparate» sobre el presidente de un país «hermano» y con el que España comparte lazos «históricos, sociales y económicos». «Sánchez y Puente -reflexionó- están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal».

El presidente argentino tiene previsto participar en un acto que Vox está preparando cara a las elecciones europeas y que se celebrará en Madrid el fin de semana del 18 y 19 de mayo. El líder de la derecha radical, Santiago Abascal, emplazó este lunes al jefe de la oposición a romper en primer lugar todos los puentes con el PSOE, y a trazar posteriormente una «colaboración» de «las respuestas políticas, parlamentarias, judiciales y sociales» al Ejecutivo. «Cuanto te canses de tender la mano a Pedro Sánchez, encontrarás la nuestra para construir una alternativa que esté a la altura de las circunstancias», aseveró Abascal en una carta enviada a Feijóo.

En la misiva, el presidente de Vox reprocha también al político gallego que esté denunciando en la calle «el golpe de Sánchez» y a la vez pactando el gobierno de los jueces junto a él, «con el añadido bochorno de hacerlo tutelado por extranjeros». Feijóo volvió a confirmar este lunes que no tiene intención de levantarse de la mesa de negociación del Consejo General del Poder Judicial y que mantiene sus líneas rojas, aunque no descarta que Sánchez «le dé una patada a la mesa y en la UE conozcan el perfil» del presidente. «No estamos, como creen en Europa, ante una discusión de dos partidos. Estamos hablando -recalcó- de la independencia del poder judicial o de la dependencia del poder judicial».