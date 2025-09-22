HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornadas de los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales de todo el país con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños. R. C.

Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato

Los presidentes de estos órganos también urgieron en marzo, en línea con otro aviso de 2024, a agilizar la instalación de estos medios telemáticos por las demoras existentes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38

Los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales de todo el país, reunidos el pasado marzo en Las Palmas de Gran Canaria, difundieron un documento ... con las conclusiones centrado sobre todo en examinar qué mejoras se pueden implementar en los juzgados especializados en violencia machista y la necesidad de supervisar aspectos técnicos relativos a los sistemas de protección vigentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  7. 7 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  8. 8

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato

Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato