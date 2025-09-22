HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Feijóo preside el Comité de Dirección del PP. Diego Puerta / PP

El PP se vuelca en la crisis de las pulseras

Los populares creen que la ministra de Igualdad «debería sentir vergüenza» y anuncian para este fin de semana una reunión de sus presidentes autonómicos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:25

En un momento en que la masacre de Palestina había devuelto la iniciativa política al Gobierno, el PP ha encontrado en la crisis de las ... pulseras antimaltrato una gran oportunidad para volver a marcar la agenda. Los populares consideran que el Gobierno ha cometido una «negligencia culpable» y ha exigido este lunes de nuevo a Pedro Sánchez que destituya a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

