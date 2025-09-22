HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EP

Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador

La vicepresidenta segunda cree que «si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos» deben tener «derecho a la reparación»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:35

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes «una pequeña investigación» que trate de «esclarecer» si hubo fallos con las pulseras antimaltrato, como señaló ... la Fiscalía en su memoria de 2024, y, en caso afirmativo, que se repare a las mujeres afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  7. 7

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  8. 8 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  9. 9

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz
  10. 10 Trasladan al hospital a un hombre con un traumatismo craneal tras sufrir una caída de caballo en Arroyomolinos de la Vera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador

Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador