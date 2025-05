Aragonès: «La amnistía dejó de ser inconstitucional e imposible como sucederá con el referéndum»

Mensaje claro y nítido del presidente de la Generalitat. Pere Aragonès ha realizado una defensa a ultranza de la ley de amnistía este lunes ... en el Senado y ha asegurado que la norma es la «vía para reparar gran parte del dolor causado por la represión» aunque no olvidarán «jamás la violencia policial y los años de exilio y de cárcel». Y se ha mostrado convencido que, igual que pasó con la amnistía, el referéndum dejará de ser «inconstitucional» para el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

«La amnistía, de la noche a la mañana, dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como sucederá con el referéndum», ha manifestado en la sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, para añadir que «más tarde o más pronto, será aceptada como la vía para resolver el conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado».

El dirigente y candidato de ERC a los comicios catalanes del próximo 12 de mayo también ha hecho referencia a la necesidad de -en paralelo a la negociación del referéndum- un sistema de financiación singular para Cataluña«. A su entender, »debe tener un sistema de financiación propio« en el que gestionen »directamente« los recursos y recauden todos los impuestos. »El actual sistema de financiación es una losa insoportable para Cataluña, obsoleto, opaco y, sobre todo, injusto« ha proclamado.

Aragonès, a su vez, ha ironizado con que la persona que «mejor ha entendido» el significado de la amnistía ha sido el expresidente del Gobierno José María Aznar cuando aseguró que esta norma legitimará el golpe secesionista: «Es exactamente eso. Nadie puede ver limitada su libertad por su compromiso democrático».

Y a su salida del Senado, el president catalán ha incidido en el mensaje trasladado anteriormente. «La amnistía se aprobará y será una realidad (...) Será una victoria de la Cataluña libre y los ciudadanos que quieren afrontar con esperanza el futuro de su país y vivir sin represión». También ha añadido que el caso que investiga la Audiencia Nacional relativa a 'Tsunami Democratic' está «viciado» desde el principio.

Al pleno del Senado no ha acudido esta mañana ningún miembro del Gobierno de Sánchez. Sí lo han hecho, además de Aragonès, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el representante de la Junta de Andalucía; el representante del Gobierno de Cantabria; un consejero del Ejecutivo de La Rioja; el presidente murciano, Fernando López Miras; el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el consejero de Educación de Canarias, Poli Suárez; la presidenta de Extremadura, María Guardiola; la consejera de Presidencia de Baleares, Antonia Maria Estarellas; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En concreto, el popular Azcón ha agradecido al president catalán que se quede a escuchar al resto de los presidentes, como no hizo en la ocasión anterior. Sin embargo, le ha advertido: «De los aragoneses no se ríe nadie». E Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra los independentistas y Sánchez. «Un Estado pacífico no es un Estado sumiso (...) Dejarse agredir no es trabajar por la convivencia», ha asegurado la líder regional del PP.

No ha acudido nadie del Ejecutivo a la sesión en la Cámara Alta, pero desde Ferraz sí que han respondido a las palabras de Aragonès. «Los socialistas hemos sido tajantes al respecto. Ni hay, ni habrá un referéndum. Estamos trabajando con Salvador Illa para un futuro mejor en Cataluña sin fracturas y para todos», ha señalado Esther Peña, la portavoz del PSOE.