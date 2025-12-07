Los creadores de la baliza V16: «La idea era ayudar a personas con discapacidad»

R. H. Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Hay un tema recurrente en todas las reuniones familiares y de amigos en las últimas semanas, que es la entrada en vigor, el próximo 1 de enero, de la obligatoriedad de llevar en la guantera del coche una baliza V-16 para señalizar en caso de sufrir un accidentes, al igual que se ha hecho hasta ahora con los triángulos.

Detrás de este dispositivo están dos empresarios gallegos, Jorge Torre y Jorge Costas, que cuando sacaron al mercado este producto allá por 2016 no podían imaginar que 10 años después la Dirección General de Tráfico (DGT) lo haría obligatorio para todos los conductores del país.

El nuevo dispositivo, que sustituirá a los triángulos en enero, busca prevenir accidentes y avisará al resto de vehículos a través del navegador gracias a la conexión a la plataforma DGT 3.0.

La DGT desmiente los bulos sobre la nueva baliza V16

La Dirección General de Tráfico ha publicado un listado con los principales bulos que circulan sobre la baliza V16, el dispositivo luminoso que sustituirá a los triángulos de emergencia.

La DGT advierte de que la desinformación está provocando confusión entre los conductores y detalla punto por punto qué afirmaciones son falsas y qué dice realmente la normativa. Aquí tienes los diez bulos que desmiente Tráfico.