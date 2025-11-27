La DGT desmiente los bulos sobre la nueva baliza V16: esto es lo que debes saber

La DGT desmiente los bulos sobre la nueva baliza V16

Tuanbyte Badajoz Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico ha publicado un listado con los principales bulos que circulan sobre la baliza V16, el dispositivo luminoso que sustituirá a los triángulos de emergencia.

La DGT advierte de que la desinformación está provocando confusión entre los conductores y detalla punto por punto qué afirmaciones son falsas y qué dice realmente la normativa.

Estos son los diez bulos que desmiente Tráfico y cómo afectarán a los conductores en los próximos meses.

A continuación, se aclaran los principales bulos, utilizando información oficial y criterios de seguridad vial: 1 La V-16 no será realmente obligatoria – FALSO 2 La V-16 me geolocaliza todo el tiempo o envía mis datos personales – FALSO 3 Cualquier V-16 conectada sirve – FALSO 4 Necesita una app o un móvil para funcionar – FALSO 5 Habrá que pagar una cuota por la conectividad – FALSO 6 No funciona en túneles o zonas sin cobertura – FALSO 7 La V16 llama al 112 o al servicio de asistencia o grúa – FALSO 8 Los triángulos siguen siendo más seguros – FALSO 9 Si viajo al extranjero y tengo que inmovilizar mi vehículo tengo que usar los triángulos – FALSO 10 Multas hasta 30.000 euros – FALSO