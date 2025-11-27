La DGT desmiente los bulos sobre la nueva baliza V16: esto es lo que debes saber
Tráfico aclara diez falsas creencias sobre la señal V16 obligatoria, desde su precio hasta la fecha real de entrada en vigor.
Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:05
La Dirección General de Tráfico ha publicado un listado con los principales bulos que circulan sobre la baliza V16, el dispositivo luminoso que sustituirá a los triángulos de emergencia.
La DGT advierte de que la desinformación está provocando confusión entre los conductores y detalla punto por punto qué afirmaciones son falsas y qué dice realmente la normativa.
Estos son los diez bulos que desmiente Tráfico y cómo afectarán a los conductores en los próximos meses.
A continuación, se aclaran los principales bulos, utilizando información oficial y criterios de seguridad vial:
-
1
La V-16 no será realmente obligatoria – FALSO
-
2
La V-16 me geolocaliza todo el tiempo o envía mis datos personales – FALSO
-
3
Cualquier V-16 conectada sirve – FALSO
-
4
Necesita una app o un móvil para funcionar – FALSO
-
5
Habrá que pagar una cuota por la conectividad – FALSO
-
6
No funciona en túneles o zonas sin cobertura – FALSO
-
7
La V16 llama al 112 o al servicio de asistencia o grúa – FALSO
-
8
Los triángulos siguen siendo más seguros – FALSO
-
9
Si viajo al extranjero y tengo que inmovilizar mi vehículo tengo que usar los triángulos – FALSO
-
10
Multas hasta 30.000 euros – FALSO