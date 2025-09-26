Mérida hará un vial para unir la travesía de la Rambla con Santa Lucía y extenderá la plataforma única

Concluir la plataforma única por las calles Travesía de La Rambla y San Juan y hacer un vial que una la primera a su paso ... por San Juan con la calle de Santa Lucía. El Ayuntamiento emeritense acometerá, con un plazo breve de ejecución al no superar los tres meses de trabajos una vez que se adjudiquen, una nueva actuación que cierre la profunda renovación del entorno de la basílica de Santa Eulalia y la Puerta de la Villa. Serán con casi 2 millones de euros de inversión.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha presentado tres licitaciones relacionadas con la transformación de La Rambla en plataforma única y que vinculan al tramo final de esta vía hacia la Basílica de Santa Eulalia, la calle Santa Lucía y la Travesía de la Rambla., así como la nueva calle que unirá Diego María Crehuet con Teniente Flomesta, estas junto a la Ciudad de la Infancia, el antiguo solar del cuartel Hernán Cortés.

Fernández ha señalado que se trata de «un proyecto que se inició ya hace varios años cuando comenzamos a construir el corredor accesible peatonal turístico». Dos de las actuaciones están ya licitadas y la tercera saldrá a concurso la semana que viene.

La responsable de Urbanismo ha explicado que la primera de las actuaciones servirá para rematar la calle Santa Lucía, la Rambla y la Travesía de la Rambla (que conecta con la calle Pontezuelas). En la línea de diseño que ya se ha llevado a cabo en Valverde Lillo, la Plaza de Santa Eulalia y ahora está en las Concepcionistas.

Ha especificado que se pavimentarán las calzadas con adoquín prefabricado en hormigón envejecido, aceras con baldosas de granito, nuevos dispositivos de drenaje, nueva red de abastecimiento de fundición dúctil, nuevo alumbrado público en con tecnología LED y nueva canalización soterrada para la electricidad, así como la eliminación de cableado aéreo.

En lo que respecta al arbolado se van a mantener todos los árboles. Ha señalado que los que no cumplan la ley de accesibilidad o estén provocando algún tipo de problema de raíces en tuberías, aprovecharemos y se cambiarán».

«Llevamos invertidos 20 millones en obra pública, sin contar la compra de patrimonio, para ponerlos al servicio de los ciudadanos» Silvia Fernández Delegada de Urbanismo

Por otro lado, Silvia Fernández ha anunciado que está a punto de adjudicarse la nueva calle que va unir la calle Diego María Crehuet con la calle Teniente Flomesta. Además, se va a abrir un vial en la plaza de San Juan para conectar las dos Ramblas con la calle Santa Lucía.

Con estos 2 millones previstos, el Gobierno local habrá alcanzaron los 20 millones en obra pública en lo que llevamos de legislatura, «sin contar la la compra de patrimonio para ponerla a disposición de la ciudadanía, como son los ejemplos claros del atrio de Santa Eulalia o el convento de las Concepcionistas».

Ha destacado que son obras tan importantes que «realmente sí que están cambiando la estética de la ciudad de manera general porque Mérida tiene muchos tesoros aislados, pero estaban muy mal comunicados a nivel de estética«. Asevera que ya hay un corredor peatonal, no solo para el turista, sino para el ciudadano de Mérida.