Travesía de La Rambla, que será también plataforma única. HOY

Mérida hará un vial para unir la travesía de la Rambla con Santa Lucía y extenderá la plataforma única

Urbanismo invertirá dos millones de euros para concluir también la actuación en el entorno de la Ciudad de la Infancia

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:34

Concluir la plataforma única por las calles Travesía de La Rambla y San Juan y hacer un vial que una la primera a su paso ... por San Juan con la calle de Santa Lucía. El Ayuntamiento emeritense acometerá, con un plazo breve de ejecución al no superar los tres meses de trabajos una vez que se adjudiquen, una nueva actuación que cierre la profunda renovación del entorno de la basílica de Santa Eulalia y la Puerta de la Villa. Serán con casi 2 millones de euros de inversión.

