El Ayuntamiento cede al Mérida el estadio Romano hasta 2040

Cuando el presidente del conjunto emeritense, Cliff Crown, aparece por Mérida, es porque el club va a saltar otros cuantos metros más hacia su crecimiento. La firma más importante que ha estampado estos días es la referente a la renovación del convenio del estadio Romano, que caduca a finales de este mes de septiembre. La entidad ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento, propietario de la instalación, para encargarse del estadio hasta 2040. Es decir, BIA podrá explotar el estadio durante los próximos quince años. Una duración histórica porque nunca antes el Ayuntamiento había firmado tan a largo plazo como ahora.

El motivo son las inversiones que la propiedad del Mérida quiere realizar en los próximos años en el Romano para favorecer y fortalecer su proyecto deportivo del club. De hecho, en varias cláusulas del nuevo acuerdo entre ambas partes aparecen condicionantes de ascensos o incluso de cambios de propiedad. “Llevamos trabajando mucho desde este verano y ya se han realizado muchísimos cambios dentro del club”, subrayó Cliff Crown tras el encuentro mantenido por ambas partes en la mañana del viernes. “Tenemos confianza en todo el trabajo que venimos realizando por detrás y sabemos que es un proyecto que va a crecer, por lo que poco a poco veremos los resultados y los frutos que todos queremos. Estos cimientos de ahora, que queremos desarrollar con tiempo, nos permitirán tener un gran proyecto a medio o largo plazo”.

Centro de nutrición

Dentro de las negociaciones entabladas entre la propiedad del Mérida y el Ayuntamiento, emergen también dos novedades importantes dentro del convenio. Por un lado, el Consistorio cederá dos nuevos espacios de 200 metros cuadrados. Salas que irán destinadas, en el fondo norte del Romano, a la creación del centro de nutrición del club, para que la plantilla desayune y almuerce toda junta antes y después de los entrenamientos. Una vez se apruebe el convenio en Junta de Gobierno en los próximos días, comenzarán las obras para que el centro de nutrición esté en funcionamiento lo antes posible.

Y por otro lado, se llevará a cabo una revisión integral de las cuatro torretas de luz del estadio, así como una auditoría técnica y una reparación de las mismas. Lo que supondrá que el club, no solo tendrá mejor iluminación en un futuro a corto plazo, sino que podrá explotarlas mercantil y comercialmente para generar otra fuente de ingresos en un futuro próximo.

Y convenio aparte, a finales de este 2025 se firmará un nuevo acuerdo de patrocinio entre el Ayuntamiento y el Mérida donde la cantidad que recibirá el club se incrementará considerablemente. “Porque queremos que este proyecto deportivo se consolide y para ello necesita también de la ayuda de las administraciones. Y como en este caso, la única Administración que está dispuesta es, parece ser, el Ayuntamiento, pues lo vamos a hacer. Estamos perfilando los flecos del próximo contrato de promoción y publicidad porque la inversión va a depender también del retorno que tengamos”, explicó el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

Mensaje a Guardiola

En este punto, Rodríguez Osuna se acordó de las ayudas de otras administraciones al Cacereño. “¿Cuántos clubes hay en Primera Federación? ¿Dos, verdad? Pues el césped del estadio Romano lo renovó el Ayuntamiento con presupuesto municipal y ahora lo mantiene el club con el suyo propio. Yo creo que las entidades deportivas que están en la misma categoría deberían tener el mismo apoyo de la región. Porque si no, se está dopando de una determinada manera a un club sobre otro y lo que debería hacerse es tratarlos a todos por igual”.

Porque el alcalde de Mérida también reconoció tras la firma del convenio que el estadio Romano necesita una renovación importante. “No se trata solo de esponsorización, se trata de las reformas que necesitan absolutamente todas las infraestructuras deportivas. Da igual de quien sea la propiedad de esa infraestructura. Todas deben renovarse. La prueba es el estadio Romano, que necesita en un futuro de mucha inversión y renovación en todas sus estructuras, desde la accesibilidad a otras deficiencias energéticas que todavía quedan por remodelarse. Así que nosotros pedimos un trato igualitario”.

Un día antes de la firma del convenio, el jueves por la tarde, Cliff Crown visitó junto al director general del club, Alejandro Pérez, y dos arquitectos los Campos de la Federación para seguir de cerca las obras del nuevo campo de entrenamiento y las posibles mejoras a corto y medio plazo de la instalación. Y no se marchó muy satisfecho el presidente emeritense porque al campo en el que debería estar entrenando desde mediados de agosto la plantilla de Fran Beltrán aún le quedan algunas semanas más para estar apto. Por lo que, probablemente, cuando la plantilla abandone Guadiana, volverá en los primeros días al césped del estadio Romano, cuya resiembra finalizará en los próximos días.