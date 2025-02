Más de 30.000 personas habrán revivido el mito de Medusa cuando concluya la última de sus representaciones este próximo domingo en el Teatro Romano. ... La obra que reescribe la historia de la gorgona entra en la recta final de su ciclo de funciones este fin de semana. En todas ha agotado localidades. José María del Castillo es el autor del texto y director del que ya es el montaje estrella de la 70 edición del Festival de Mérida.

–¿Cuáles son las sensaciones una vez que 'Medusa' ya se ha presentado al público de Mérida?

–Hay que tener en cuenta que se trata de un estreno absoluto y que hemos empezado a ver la reacción del público aquí en Mérida. Es cierto que como el texto es mío siento un punto de responsabilidad por ver que llega del mensaje de esta reformulación del mito. Pero me sorprende mucho la reacción del público porque le está llegando. Es verdad que hay sentido del humor, que hay ironía, pero no deja de ser una vuelta de tuerca a la historia porque está contada desde el punto de vista del antihéroe, de Medusa, no del héroe Perseo. La gente me dice que le gusta cómo le he dado la vuelta y cómo he puesto el foco en el vencido. Estoy sorprendido por cómo el público entiende y valora que pongamos la atención en el débil. Además, en la función hay temas muy actuales que sé que están tocando la fibra de muchos.

–Entonces, ¿siente que se entiende el mensaje que quería transmitir con la reescritura del mito?

–Totalmente. De hecho, el público para con aplausos muchas veces la función ante ciertos temas. Por ejemplo, cuando se representa la violación y Medusa cuenta que antes, como ahora, un no es un no. Ella habla con el público directamente, de tú a tú, buscando la empatía y la cercanía. Y eso a la gente le llega. Por un lado, tenemos la historia con los bailes y la grandilocuencia, pero, por otro, Medusa rompe la cuarta pared. El público valora esa cercanía. Aparte, potenciamos el mensaje que ella quiere transmitir, que es la autenticidad y el tener unos valores claros con los que luchar hasta la muerte. Medusa también reflexiona sobre el hecho de quitarse la máscara, sobre cuánto somos capaces de fingir y cómo la sociedad nos va condicionando a hacer lo que supuestamente es bueno para conseguir éxito. Por ese motivo habla con el público, para expresar que eso es sólo el envoltorio e invita a pensar que hay que ser más auténticos. Ese diálogo emociona a mucha gente.

–¿Temía que la obra no se interpretara como pretendía?

–Sí, porque no sabes cómo va a reaccionar el público ante un texto en el que hay temas muy duros que contrastan con momentos de humor. Encontrar esa línea que guíe y que llegue al público es complicado. Te preguntas si llegará, si la gente se reirá con las partes cómicas y si entenderá ese lado más duro y de crítica social. Pero cuando ves a todo el público tan atento, callado, parando el espectáculo con aplausos, emocionándose, riéndose y entrando en la vorágine y en ese viaje que se hace con Medusa, entiendes que está funcionando. Todo el mundo se pone en pie todos los días. Estoy muy orgulloso y muy feliz de todo el equipo. Defienden la obra con una energía y una pasión que no se puede aguantar.

–Después de un estreno que fue complicado, ¿cómo se han ido puliendo esos detalles?

–Es cierto que en el estreno tuvimos algunos problemas técnicos como es lógico en un teatro tan grande, pero se pulieron muy rápido gracias a un equipo que se quedó trabajando sin parar. No hay que olvidar que es un teatro al aire libre. Por eso hay ciertas complicaciones técnicas que las puede tener 'Medusa' y cualquier otra obra que pase por el Festival. Esos problemas no fueron más que la premura del estreno en un espacio tan grande. En cuanto se ajustó eso, ya va todo rodado. El equipo es muy bueno.

–¿Hay dos funciones iguales?

–Nunca hay dos funciones iguales porque los actores están vivos. El público también lo está. Es un elemento más que cambia cada día. Hay días que se emociona más con un tema, hay días que se ríe más y hay días que está más expectante ante lo que está pasando. Eso es lo realmente bonito del teatro en vivo.

–¿Cómo se siente el equipo después de saber que se han agotado todas las localidades?

–Están muy felices. Me cuentan que les da pena que ya terminemos esta semana. Esto es un sueño. Realmente muy poca gente tiene la oportunidad de actuar en un teatro como el de Mérida con todo agotado. En realidad, ahora es cuando más se disfruta, porque los primeros días son más de ajustar. En general, el equipo tiene una sensación muy buena porque el público le da un feedback muy positivo. Están viendo esa reacción y se están dando cuenta del gran proyecto en el que están metidos.

–Entiendo entonces que están cumpliendo sus expectativas.

–Sí, con creces. Todo el mundo sabe que Ruth Lorenzo va a cantar muy bien y que Victoria y Adrián lo van a hacer muy bien porque son grandes actores. Son una apuesta segura. Pero una cosa es eso y otra que el público vibre con todo: que le guste el mensaje, la puesta en escena, los bailes, la música, la compenetración del equipo. Todo ese engranaje ha comenzado a coger forma y ha dado lugar a esta 'Medusa' que todo el mundo quiere ver y que espero que siga dando guerra.

–¿Qué planes tiene 'Medusa' una vez se vaya de Mérida?

–Tenemos gira. Nos vamos al Festival de San Javier, al de Sagunto y al de Niebla. Está todo agotado. Todo el mundo quiere ver la obra y hay quien quiere repetir.