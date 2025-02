En 2019, un elenco de renombre en el que se integraba Adrián Lastra (Madrid, 1984) arrasó en el Festival de Mérida con 'Metamorfosis'. Entonces, el público llenó durante once días el graderío del teatro para escuchar los mitos y leyendas de la que fuera la ... obra maestra de Ovidio. Cinco años después, este actor, que guarda lazos familiares con Extremadura, regresa a Mérida con una propuesta que va por el mismo camino. Además de la obra estrella de la 70 edición del Festival, 'Medusa' promete ser una revisión al mito clásico contado desde la perspectiva de la víctima.

–¿Quién es este Perseo contemporáneo y cómo encaja con usted?

–No tenemos nada que ver, pero tiene algo de similitudes cuando estamos hablando de un Perseo como todo el mundo conoce, de ese héroe, ese semidiós tan valiente, tan poderoso, tan fuerte. Pero, realmente, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene esa careta que mata a Medusa? ¿Qué le lleva a hacer todas esas acciones? Formulamos muchas preguntas y verbalizamos cosas que le pasan a Perseo que creo que nunca se han visto en otras historias. Muchas veces me paro a mirarme en el espejo y a preguntarme si me gusta realmente quién soy ahora y lo que hago. Es una forma de intentar atar el personaje a mí y comprobar qué es lo que puedo conectar conmigo.

–¿Qué hizo que se sintiera atraído por este papel?

–Realmente, acepté el papel cuando me dijeron que estaba Victoria Abril. Yo conocía la historia de Perseo y la de Medusa, pero no conocía todavía el texto de José María del Castillo.

–Estuvo en el Festival de Mérida hace cinco años. ¿Qué cambios ve respecto al montaje anterior?

–Sobre todo el humor. En la otra función, 'Metamorfosis', había comedia. Todos los que estuvimos ahí la recordamos con un amor tremendo. Fue una cosa épica. También es verdad que hicimos historia en el Festival de Mérida al hacer once funciones, todas llenas, y tener el récord absoluto de aforo. Aparte del éxito de la masa, lo que más me llamó la atención fue lo bien que lo pasamos. La diferencia con esto es que es otro viaje, es otro momento de la vida. Ni mejor ni peor.

–¿Qué recuerdo guarda de aquel público de Mérida?

–Muchísimo cariño. Lo que más recuerdo del público es cuando había silencio. Si cierro los ojos, tengo el recuerdo con Narciso casi tirado en el agua mirando al público en medio de un silencio que era de vacío. El público de Mérida sabe muy bien lo que le gusta y lo que no. Eso se percibe y se ve claramente. Te lo dicen por la calle. Yo tengo familia extremeña y no tienen pelos en la lengua. Me dicen si no les ha gustado y eso es maravilloso. Tengo muchas ganas de saber qué le parece al público de Mérida esta 'Medusa'.

–Se habla de que esta nueva 'Medusa' encuentra muchos paralelismos con la realidad. ¿Sabría identificar con quiénes se corresponden sus personajes en la vida real?

–Para mí, la figura de Medusa es la figura de toda mujer que, por desgracia, sufre abusos y encima es juzgada. Han pasado 3.000 años desde que se cuenta la historia de Medusa y, hoy por hoy, continúa ocurriendo lo mismo. Los dioses del Olimpo son los que eligen qué es lo que sucede con nosotros. Somos marionetas. Perseo para mí es el ejemplo de la mayoría de la sociedad. Quiere ser algo para aparentar. Perseo son las redes sociales de hoy en día, las apariencias y las mentiras. Hay muchos paralelismos que creo que no se han hecho a propósito porque se cuenta la historia de Medusa como se contó hace miles de años: fue castigada por ser violada. Eso no cambia en esta función, por muy contemporánea que sea. Han pasado 3.000 años y seguimos igual. Hemos involucionado.

–No sé si son conscientes de la gran expectación que se ha creado en torno a a la obra.

–No me gusta trabajar con presiones ni con expectativas. Es un error. Sabes que vienes con un monstruo, nunca mejor dicho. Vienes con una animalada de función y lo que tienes que hacer es salir al escenario, que se levante el telón invisible para disfrutar y enseñarle al público el trabajo que hemos hecho durante un mes y medio; abrirnos las costillas, las tripas y contar nuestra historia.

–¿Cómo quiere irse de Mérida una vez finalicen las dos semanas de funciones?

–Sintiéndome satisfecho y honesto conmigo mismo. Y con voz, por favor, porque Perseo es para dejarse las tripas.