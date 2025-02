Ruth Lorenzo confiesa que es un placer encarnar dos personajes en esta 'Medusa' que vuelve esta semana al Teatro Romano. Hace de Oráculo y de ... Euríales, una de las hermanas inmortales de Medusa. Canta y se estrena como actriz. Como ella misma dice, aunque han montado una función con mucha música es una obra de teatro. Y se identifica plenamente con el mensaje que trae a Mérida. El miércoles, en el peristilo, agradeció a Victoria Abril por las palabras que decía y cómo las decía. Enfila ahora la segunda semana en Mérida Ruth Lorenzo. Forma parte de una producción que ha ido ganando respaldo cada día y que se ha convertido en la apuesta principal del Festival de Mérida de este año.

–¿Cómo llega usted a 'Medusa'?

–Contacta conmigo José María del Castillo. Se sienta a hacerme la propuesta y me encanta. Me han ofrecido muchas cosas de interpretación, pero siempre he estado reticente. Tengo que sentir que es algo con lo que conecto y me gusta. Mi vida profesional es de cantante y compositora. Y esto es placer absoluto. Me enamoró el punto de mira de José María del Castillo, me encantó el guión y los personajes. Por eso me embarqué.

–Tiene 'Medusa' un recorrido escénico muy amplio más allá del teatro. Con danza, coros y música. ¿Qué papel tiene un vocalista en este entramado?

–Creo que fue Ennio Morricone quien decía que la música expresa lo que no pueden expresar las palabras ni lo que te puede decir una imagen. La música tiene un papel muy importante, siempre. Yo no he sido nunca de musicales. Me suelen cansar. Pero sí hay ocasiones en las que una buena canción te hace conectar con algo emocional a la que no llegas de otra forma. En 'Medusa' tengo tres piezas musicales que son muy espectaculares. Me siento muy cómoda. Y luego tengo el peso interpretativo del oráculo, el personaje que siempre está presente. Y Euriales, la hermana de Medusa. Es interpretación total y con un punto de comedia. Es muy divertido.

–Con este montaje se ha hablado mucho de la necesidad de revisar el mito de Medusa.

–Por supuesto que era necesario. Conocemos una leyenda en la que nos ponen a Medusa como un monstruo, pero si algo hemos aprendido es que los monstruos no se convierten en monstruos de forma espontánea. La mayoría de los monstruos los crean los demás. Es una forma de condenar a los diferentes y por eso creo que esta forma de ver Medusa nos ayuda mucho a todos. A entender la diversidad.

«Esta visión de Medusa era muy necesaria, los monstruos no se crean solos»

–Cómo es el Teatro Romano como espacio escénico.

–Cautiva desde que lo pisas. Entras y sabes que vas a vivir algo especial y diferente. Y precisamente por representar lo que representa, el público es más crítico. Y eso hace que tengas mucho más respeto a trabajar aquí. No hace falta ni escenografía. Recuerdo a un historiador que me contó una vez en la calle Santa Eulalia que en la antigua Roma los actores que se subían a los escenarios no sabían si los iban a apedrear hasta morir si no gustaba su espectáculo. Tiene una carga emocional muy grande el Teatro Romano. Y a mí, como artista hace que crezca. La magia del Teatro Romano me hace sentir poder como artista.

–¿Qué impronta le gustaría dejar en el público que va a ver 'Medusa'?

–La moraleja de la historia. Que no todo es lo que parece. Y sobre esta idea gira toda la obra.