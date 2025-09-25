HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Felipe González, delegado de Seguridad Ciudadana, en el Pleno de esta mañana. HOY

El Plan de Movilidad de Mérida se aprueba de forma provisional con un mes ahora para alegaciones

Solo Vox vota en contra de este plan porque, dice, es un ataque a la libertad; Miguel Valdés (Por Mérida) indica que no se necesitan restricciones y el PP reclama más información

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:37

Aprobación inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Mérida. El Pleno del Ayuntamiento de Mérida ha validado por amplísima mayoría ( ... 15 votos a favor, los 14 del PSOE y el de Unidas Por Mérida) y solo la oposición expresa de Vox (2) este documento que junto a la zona de bajas emisiones servirá para marcar las pautas de ordenación del tráfico y la movilidad en la ciudad. Los grupos del PP y Por Mérida se han abstenido. En realidad, es mucho más, ha relatado el delegado de Seguridad Ciudadana, Felipe González, que ha definido el PMUS como «un conjunto de actuaciones para conseguir formas de desplazamiento más sostenibles, reduciendo las emisiones contaminantes y el consumo energético, garantizando el bienestar de la ciudadanía, la cohesión social y el desarrollo económico».

