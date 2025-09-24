HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Agentes de la Policía Local en la avenida Felipe VI. HOY

Perfil del delincuente vial: hombre de 39 años que comete infracciones entre las 22 y las 6 horas

El 55% de los delitos de tráfico se cometen el fin de semana y un 31% llegan por distracciones

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:26

El informe presentado por la Policía Local de Mérida sobre siniestralidad vial entre 2020 y agosto de este año releva que la edad media de las personas que cometen delitos de tráfico se sitúa en 39 años. Y casi todos los delincuentes viales son hombres, un 86% exactamente. Los delitos se cometen sobre todo en fin de semana, un 55% de ellos, y la franja de edad habitual es entre las 22 horas y las 6 de la madrugada. La siguiente franja abarca entre las 14 y las 22 horas, un 33% de los casos comprobados.

Un 56% de los delitos se vislumbran en patrullas ordinarias de la Policía Local mientras que un 12% lo son por controles preventivos. Además, un 9,5% de los delitos son cometidos con ciclomotores.

El informe señala también que los siniestros viales por incumplimiento de las normas de tráfico entre 2020 y agosto de este 2025 han sido 179, el 61,3% del total. Los propiciados por distracciones suman 93, el 31% de los casos

