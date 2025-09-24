HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, junto a Rodríguez Osuna. Al lado del alcalde, Daniel de Lamo, director del Parador de Mérida. HOY

El Parador de Mérida acometerá una reforma integral que supone una inversión de 8 millones

El proyecto contempla una modernización integral del edificio, con actuaciones en sostenibilidad, accesibilidad, eficiencia energética y confort

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:34

Ocho millones de euros de inversión en el Parador de Mérida, el segundo más antiguo de España. Fue inaugurado en 1933. La empresa ... pública Paradores Nacionales ha anunciado que antes de final de año saldrá a licitación el proyecto de asistencia técnica de unas obras que supondrán una modernización integral del edificio, con actuaciones en sostenibilidad, accesibilidad, eficiencia energética y confort. Lo ha dicho la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, tras una visita al alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna.

