El Parador de Mérida acometerá una reforma integral que supone una inversión de 8 millones

Ocho millones de euros de inversión en el Parador de Mérida, el segundo más antiguo de España. Fue inaugurado en 1933. La empresa ... pública Paradores Nacionales ha anunciado que antes de final de año saldrá a licitación el proyecto de asistencia técnica de unas obras que supondrán una modernización integral del edificio, con actuaciones en sostenibilidad, accesibilidad, eficiencia energética y confort. Lo ha dicho la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, tras una visita al alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna.

Se harán obras con el objetivo de «garantizar y potenciar su identidad histórica», ha especificado Sánchez. Con el de Mérida, el conjunto de paradores extremeños recibirán una inversión de más de 20 millones de euros para su renovación y la puesta en valor de su patrimonio.

Estas obras forman parte de la transformación que Paradores está llevando a cabo para su centenario, a celebrar en 2028. Un plan con el que se reformará más del 50% de sus edificios, con una inversión «histórica» que supera los 250 millones de euros para conseguir una red «más moderna, accesible y sostenible, acorde a las necesidades del viajero del siglo XXI manteniendo viva la historia de cada uno de ellos», ha destacado.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido al Gobierno y a la presidenta de Paradores que «entre las múltiples reformas que se van a llevar a cabo en Paradores nacionales en el conjunto del país hayan pensado en la ciudad de Mérida», que coincide, además, con la reforma llevada a cabo por el Ayuntamiento en la Plaza de la Constitución para hacer una gran plaza pública.

La mejora del Parador «va a suponer una oportunidad única para generar un nuevo foco de atracción turístico y comercial en la ciudad de Mérida», ha agregado Osuna.