Trabajadores de las empresas adjudicatarias de la obra en la manzana ocupada en gran medida por el antiguo convento de las Concepcionistas. HOY

La obra de la gran plaza en las Concepcionistas de Mérida se reactiva con restos que serán integrados

Arrancan de facto los trabajos para convertir en un espacio público más de 2.000 metros cuadrados; deberían estar listas en 15 meses

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:20

Ya hay mallas en el suelo. Albañiles. Incluso se ha hormigonado una pequeña parte, la próxima a la calle San Francisco. El proyecto de ... construcción de una gran plaza pública en la manzana que ocupaba el antiguo convento de las Hermanas Concepcionistas empieza a ser visible tras años de bloqueo. No es que hayan desaparecido porque el seguimiento arqueológico de la obra continúa pero los protagonistas no son ya los peones del Consorcio de la Ciudad Monumental sino los trabajadores de las empresas Al Senera y Díaz Cubero.

