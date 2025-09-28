El jardín vertical de la nueva plaza de Santa Eulalia ya está colocado en casi la mitad de la estructura Son 12.500 plantas las que se van a colocar con coloraciones en la gama del rojo en follaje y con distinta floración en varias estaciones

Celestino J. Vinagre Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:27 Comenta Compartir

Dos años después de la adjudicación del proyecto de transformación de la plaza de la basílica de Santa Eulalia uno de sus aspectos más novedosos será ya visible, el gigantesco jardín vertical. En marzo se empezó a colocar la estructura de hierro, de 20 metros de ancho por 17 de alto. Está asentada en una base de hormigón armado para sujetar el peso. Ya tiene casi la mitad de las plantas sembradas. Serán 12.500 en total. Se anunció que estarían todas listas en septiembre pero las olas de calor hizo posponerlas.

El jardín vertical tendrá especies con coloraciones en la gama del rojo en follaje y/o floración, o bien que aparecerán en diferentes estaciones. Algunas irán en mayor número, pero otras en manchas más pequeñas para lograr un equilibrio entre los tonos de color del jardín y el entorno.

Noticia relacionada Obras completa la plataforma única en la zona de La Rambla y hará un vial a Santa Lucía

La selección de especies que se colocarán en él va en función de las «condiciones de rusticidad de la zona»; la diferente exposición solar que recibirán las fachadas del jardín vertical y se priorizarán plantas perennes y de follaje decorativo que mantengan su atractivo visual a lo largo de las estaciones.

Temas

Santa Eulalia