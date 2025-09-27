Obras completa la plataforma única en la zona de La Rambla y hará un vial a Santa Lucía

C. J. Vinagre MÉRIDA. Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Concluir la plataforma única por Travesía de La Rambla y San Juan y hacer un vial que una la primera a su paso por San Juan con la calle de Santa Lucía. El Ayuntamiento emeritense acometerá –con un plazo breve de ejecución al no superar los tres meses de trabajos una vez que se adjudiquen– una nueva actuación que cierre la profunda renovación del entorno de la basílica de Santa Eulalia y la Puerta de la Villa. Serán con casi dos millones de euros de inversión.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, presentó ayer tres licitaciones relacionadas con la transformación de La Rambla en plataforma única y que vinculan al tramo final de esta vía hacia la basílica de Santa Eulalia, la calle Santa Lucía y la travesía de la Rambla, así como la nueva calle que unirá Diego María Crehuet con Teniente Flomesta, estas junto a la Ciudad de la Infancia, el antiguo solar del cuartel Hernán Cortés. Dos de las actuaciones están ya licitadas y la tercera saldrá a concurso la semana que viene.

La responsable de Urbanismo explicó que la primera de las actuaciones servirá para rematar la calle Santa Lucía, La Rambla y la travesía de la Rambla (que conecta con la calle Pontezuelas). En la línea de diseño que ya se ha llevado a cabo en Valverde Lillo, la plaza de Santa Eulalia y ahora está en las Concepcionistas.

Especificó que se pavimentarán las calzadas con adoquín prefabricado en hormigón envejecido, aceras con baldosas de granito, nuevos dispositivos de drenaje, nueva red de abastecimiento de fundición dúctil, nuevo alumbrado público con tecnología LED y nueva canalización soterrada para la electricidad, así como la eliminación de cableado aéreo.

Con estos dos millones previstos, el Gobierno local habrá alcanzaron los 20 en obra pública en esta legislatura, «sin contar la compra de patrimonio para ponerla a disposición de la ciudadanía, como son los ejemplos claros del atrio de Santa Eulalia o el convento de las Concepcionistas».