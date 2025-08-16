Inician las obras de siete parques infantiles en Mérida con 2 millones de inversión

El Gobierno local ha iniciado trabajos en siete parques infantiles en diferentes barriadas de Mérida para «enriquecer el entorno de cada área, ... así como fomentar la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad en el uso de estos espacios públicos», se expresa desde el Ejecutivo de Antonio Rodríguez Osuna. Se van a destinar casi 2 millones de euros en estas mejoras.

En algunos casos se van a reubicar y en otros ampliar las áreas de juego existentes. También se van a crear nuevas zonas de juego, la mejora y optimización de las llamadas áreas saludables destinadas al ejercicio físico y la renovación del entorno 'verde'.

Cada área de juego se equipará con pavimentaciones de seguridad y asegurará la accesibilidad de todos los niños y niñas, además de instalar estructuras de sombra y vallas de seguridad, con el fin de garantizar un entorno seguro y agradable.

De forma general se crearán siete áreas de juegos infantiles, dos áreas saludables y una pista multideportes. Se van a ubicar en la barriada de La Calzada, con dos nuevas áreas de juegos infantiles en la plaza Madres de Mayo y en el pasaje Rigoberta Menchú.

En la urbanización de Montealto se incluyen dos nuevas zonas de juegos infantiles, divididas en dos áreas del mismo parque situado en la Plaza Central.

Mientras en la barriada de El Prado habrá una nueva área de juegos infantiles en la Avenida Félix Valverde Grimaldi y un otra saludable en la Avenida del Río.

En Nueva Ciudad, se habilitará un área de juegos infantiles y una saludable en el parque Álvarez Lencero.

Proserpina tendrá una nueva zona de juegos infantiles y una pista multideportes dentro del recinto del Museo del Agua.

Por último en el barrio de La Heredad se acometerá una mejora del entorno de la plaza central, con la plantación de árboles de sombra, riego y siembra de césped natural.

Todas estas áreas infantiles incorporarán espacios con sombreado artificial, y refugios climáticos, salvo el destinado a los más pequeños en el barrio de Montealto, que dispone de sombreado natural, explica el delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro.

El responsable de Jardines señala que estas actuaciones son fruto de la gestión económica realizada durante el Gobierno local gracias al remanente líquido de tesorería obtenido tras la liquidación del presupuesto municipal de 2024. Ese remanente se cifró en 41,2 millones.

«Nos permita cumplir tal y como nos comprometimos en el año 2015 cuando llegamos a este Ayuntamiento», remata Guijarro.