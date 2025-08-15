HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nave central del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. HOY

El Ayuntamiento de Mérida saca por 139.800 euros el concurso para contratar una agencia de viajes

Se justifica para integrantes del Consistorio como para invitados a eventos; solo una empresa de las dos presentadas ha registrado una propuesta ajustada a la normativa

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:31

El Ayuntamiento precisa los servicios de una agencia de viajes. Por eso saca concurso una licitación que alcanza los 139.800 euros de presupuesto. Cerrado el plazo de presentación de ofertas, solo es válida la registrada por Halcón Viajes que será, por tanto, la adjudicataria de este concurso.

Explica el Consistorio emeritense que «la puesta en marcha de iniciativas destinadas a promover el turismo de la ciudad de Mérida, dentro y fuera de ella», requiere de una agencia «que facilite los servicios que con medios propios no se disponen».

Aclara el Ayuntamiento qué necesita exactamente de la agencia de viajes que va a contratar. La reserva de billetes de medios de transportes aéreos y terrestres. La reserva de estancias en alojamientos hoteleros y extra hoteleros. El alquiler de autobuses y vehículos con o sin conductor. Visitas guiadas y «cualquier otro servicio propio de una agencia de viajes, de conformidad con la normativa reguladora correspondiente».

Billetes y alojamientos, especifica, tanto para miembros del Ayuntamiento de la capital regional como de tercera personas invitadas por el Consistorio emeritense a eventos, «viajes de familiarización, jornadas, presentaciones y exposiciones».

Los servicios de la agencia de viaje se contratarán para tres años, este y los próximos 2026 y 2027.

