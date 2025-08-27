Los hogares de mayores de Mérida concluyen sus actividades y concursos por las fiestas
Rodríguez Osuna inicia su ronda de visitas a estos centros y destaca la participación de los usuarios
R. H.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:55
Los hogares de mayores de la ciudad también viven la Feria. Con motivo de las fiestas, desde hace semanas desarrollan distintos tipos de ... actividades y concursos promovidos por el Ayuntamiento emeritense. Los ganadores reciben premios, que incluye una cesta de productos típicos extremeños, financiados por el Consistorio.
El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, inició este miércoles en el hogar de la calle Calvario lo que también es una tradición: la visita a todos los centros de mayores de la capital de Extremadura. Lo hizo junto a las delegadas de Festejos, Mayores y Juventud, Ana Aragoneses, Catalina Alarcón y Laura Iglesias, respectivamente.
El regidor ha resaltado que la puesta en marcha de este tipo de actividades tiene como fin promover una participación activa de «nuestros mayores» en la sociedad.
También se busca fomentar su implicación en la Feria de Mérida, al igual que con el resto de actividades que se desarrollan a lo largo del año en la ciudad.
Mérida contará antes de que acabe la legislatura con un nuevo centro de mayores, el que se va a empezar a construir en la barriada de Nueva Ciudad. Será el quinto de Mérida. El hogar de mayores será un edificio en dos alturas con una gran plaza frontal. Estará provisto de salas de usos múltiples. La superficie total construida será aproximadamente de 1.500 metros cuadrados. El coste de su construcción asciende a casi 2 millones de euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.