Los hogares de mayores de Mérida concluyen sus actividades y concursos por las fiestas

Los hogares de mayores de la ciudad también viven la Feria. Con motivo de las fiestas, desde hace semanas desarrollan distintos tipos de ... actividades y concursos promovidos por el Ayuntamiento emeritense. Los ganadores reciben premios, que incluye una cesta de productos típicos extremeños, financiados por el Consistorio.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, inició este miércoles en el hogar de la calle Calvario lo que también es una tradición: la visita a todos los centros de mayores de la capital de Extremadura. Lo hizo junto a las delegadas de Festejos, Mayores y Juventud, Ana Aragoneses, Catalina Alarcón y Laura Iglesias, respectivamente.

El regidor ha resaltado que la puesta en marcha de este tipo de actividades tiene como fin promover una participación activa de «nuestros mayores» en la sociedad.

También se busca fomentar su implicación en la Feria de Mérida, al igual que con el resto de actividades que se desarrollan a lo largo del año en la ciudad.

Mérida contará antes de que acabe la legislatura con un nuevo centro de mayores, el que se va a empezar a construir en la barriada de Nueva Ciudad. Será el quinto de Mérida. El hogar de mayores será un edificio en dos alturas con una gran plaza frontal. Estará provisto de salas de usos múltiples. La superficie total construida será aproximadamente de 1.500 metros cuadrados. El coste de su construcción asciende a casi 2 millones de euros.