El alcalde, junto a mayores del hogar de la calle Calvario, ayer. HOY

Los hogares de mayores de Mérida concluyen sus actividades y concursos por las fiestas

Rodríguez Osuna inicia su ronda de visitas a estos centros y destaca la participación de los usuarios

R. H.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:55

Los hogares de mayores de la ciudad también viven la Feria. Con motivo de las fiestas, desde hace semanas desarrollan distintos tipos de ... actividades y concursos promovidos por el Ayuntamiento emeritense. Los ganadores reciben premios, que incluye una cesta de productos típicos extremeños, financiados por el Consistorio.

Espacios grises

