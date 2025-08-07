La obra del hogar de mayores de Nueva Ciudad de Mérida empieza a finales de mes

Cuestión de semanas. La obra del nuevo hogar de mayores de la barriada de Nueva Ciudad debe empezar antes de que ... acabe este mes. El acta de replanteo se firma el próximo 18 y a partir de ahí la empresa adjudicataria de esta actuación, Eulen, tiene doce meses para terminarla. Será el quinto hogar de mayores de Mérida.

El acta de replanteo es el documento con el que dan comienzo oficialmente las obras de construcción de cualquier proyecto. En el caso del hogar de mayores de Nueva Ciudad, se contempla que se firme en once días. Para esta infraestructura, el Ayuntamiento pone un millón de euros y la Diputación Provincial de Badajoz, otro. Eulen ganó la licitación del concurso en junio pasado al quedarse la obra por 1.999.547,17 euros, IVA incluido.

Silvia Fernández, delegada de Urbanismo, destacó tras la adjudicación de la obra que se trata de un «recurso asistencial ubicado en una zona de la ciudad donde viven cerca de 20.000 personas». La delegada incidió en que, tras el rechazo de colaboración por parte de la Junta de Extremadura, «será la Diputación de Badajoz y al Ayuntamiento quienes hagan posible esta instalación».

«Vamos a crear un edificio moderno, adaptado a las necesidades de los mayores y que supondrá la consecución de una demanda histórica de los vecinos de Nueva Ciudad», remarcó el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

El hogar de mayores será un edificio en dos alturas con una gran plaza frontal. Estará provisto de salas de usos múltiples. La superficie total construida será aproximadamente de 1.500 metros cuadrados.

Organización

La planta baja se organiza entorno al vestíbulo de acceso con el salón polivalente, área de recepción – administración y área de estar, salón de juegos y comedor en continuidad a la cocina alrededor.

Este espacio podría adaptarse para albergar una pequeña cafetería en continuidad a la cocina para dar servicio al centro.

En planta alta se encuentran las distintas aulas, biblioteca y área de cinesiterapia, ubicada en un extremo del centro junto a los despachos de enfermería, médico y unos pequeños vestuarios para dar servicio a la sala de cinesiterapia. En cada planta se ubican unos aseos adaptados junto al núcleo central de comunicación.

El edificio tendrá un pequeño sótano de acceso privado, con iluminación natural, donde se ubican las zonas de personal e instalaciones.

El terreno sobre el que se asienta, en la avenida Antonio Masa Campos, fue cedido por la Junta, presidida entonces por Guillermo Fernández Vara, en mayo de 2023 al Consistorio emeritense tras una petición del primer edil. Está en una parcela que ocupa algo más de 3.000 metros cuadrados.

«Hemos definido el edificio al final del solar generando así espacios exteriores e interiores para uso público a lo largo del año y a la vez suprimir cualquier barrera arquitectónica», explicaron los ganadores del diseño del proyecto, el estudio de arquitectura Arquivio, de Madrid.