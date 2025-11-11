HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jose Fernández, periodista de Televisión Española. HOY

El Festival de Cine Inédito organiza una tertulia para abordar la relación entre el cine y la literatura

Será el día 23 y estará el periodista de TVE Jose Fernández y la extremeña Israel J. Espino

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:35

Literatura versus cine: Amistades peligrosas. Este es el título que orienta el foco que quiere poner la organización del Festival de Cine Inédito en su vigésima edición. Un certamen que arranca a final de este mes y que con una tertulia entre periodistas desea abordar el periodismo, la literatura, el cine y las estrellas. Los participantes son la periodista emeritense Israel J. Espino, excolaboradora de HOY y el conocido periodista de TVE Jose Fernández, especializado en información cinematográfica del ente público.

Será la tertulia el domingo 23 de este mes, a las 12.30 horas en el Hotel Nova Roma, y es una de las actividades dentro de la vigésima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida, que se celebrará del 20 al 29 de este mes.

Jose Fernández ha entrevistado a numerosas estrellas del mundo del cine, ha acudido a los más importantes festivales cinematográficos, ha pisado casi todas las alfombras rojas y, en este encuentro entre amigos, «desvelará cómo son esas estrellas en las distancias cortas y nos descubrirán los otros 'misterios' del mundo del cine», dice el Festival emeritense.

Es editor adjunto del área de cultura de los Servicios Informativos de TVE (Telediarios), y colabora en el programa de RNE, 'De película', de Yolanda Flores. Ha cubierto para la cadena pública la Gala de los Premios Óscar de Hollywood, los festivales de Cannes, Berlín, San Sebastián, Seminci y Málaga, así como la Ceremonia de los Premios Goya.

Israel J. Espino.
Israel J. Espino. HOY

Jose Fernández Lorenzo es coordinador del Festival de Cine de Lanzarote, de donde es natural.

Por su parte, Israel J. Espino es periodista, licenciada en Ciencias de la Información y Máster en Comunicación, conferenciante y escritora. Especialista universitaria en Mitología y Simbología y Máster en Antropología de las creencias, actualmente dirige y presenta el programa Extremadura de Canal Extremadura Radio. Ha sido también colaboradora del Diario HOY con un blog de enorme éxito.

