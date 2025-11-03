La diseñadora Justi C. Berrocal crea el cartel de la vigésima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida Ha querido rendir homenaje a los viejos carteles y portadas de cómics y películas de ciencia ficción

Celestino J. Vinagre Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

Penúltimo paso para saber cómo será la edición este año del Festival del Cine Inédito de Mérida, que este año alcanza un cumpleaños singular al alcanzar los 20 años de vida y que se celebrará del 20 al 29 de este mes. A falta de conocer la programación, se desvela el cartel. Su autora es Justi C. Berrocal, diseñadora gráfica, escritora e ilustradora, con cuatro carteles ya a sus espaldas del festival cinematográfico emeritense.

Ángel Briz, director del certamen, ha señalado que para celebrar el veinte aniversario del festival se ha decidido encargar a una diseñadora e ilustradora el cartel en lugar de encargarlo a los alumnos de la Escuela de Arte de Mérida, que han venido haciéndolo en los últimos años, tanto en el cartel oficial como en el de la sección Cine y escuela.

Justi C. Berrocal reconoce que esta edición es muy especial para ella por ser el vigésimo cumpleaños del festival. Gran aficionada a la novela gráfica y el cómic, la autora del cartel ha querido en este trabajo rendir homenaje a los viejos carteles y portadas de cómics y películas de ciencia ficción con los que ha crecido. En él se atisba un ovni.

«Me apetecía bromear con dos personajes que abducía el ovni, y que son Ángel Briz y David Garrido, director y programador del festival, respectivamente, y jugar con la identidad de los carteles de las películas de ciencia ficción de los años de la década de 1950«, ha expresado. »E imaginar la idea loca de que si unos alienígenas bajaran a la tierra y quisieran llevarse un festival de cine qué mejor que llevarse el Inédito de Mérida, un festival de una población pequeña pero de una gran calidad en sus películas, como sabemos los que asistimos al certamen desde las primeras ediciones», ha sentenciado.

Justi C. Berrocal, en su faceta de escritora, ganó su primer certamen literario a los 17 años, de la mano de Jesús Delgado Valhondo, quien le animó, dice, a seguir escribiendo poemas.

La programación de la vigésima edición del Festival de Cine Inédito se presentará la próxima semana, el día 12.

Mientras, 'Cine y escuela' comenzará el próximo lunes. La primera actividad del certamen se pondrá en marcha este sábado y domingo, con un taller de introducción al oficio de la dirección artística cinematográfica, que se desarrollará en la sala Trajano desde las 9 de la mañana, en jornada de mañana y tarde, y está abierto a personas de 14 a 35 años. Correrá a cargo de Damián Galán, director de arte en su última película 'La sociedad de la nieve'.

