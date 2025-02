Israel J. Espino, periodista y escritora: «En La Codosera, hombres lobo»

Israel J. Espino (Mérida, 1971) firma con el apellido de su madre porque Jiménez, el paterno, está «cogido»: Íker Jiménez, Jiménez del Oso… De pequeña ... quería ser periodista y máquina de escribir. Lo ha conseguido: se licenció en Periodismo en la Complutense, trabajando después en prensa, radio y televisión, y es escritora de temas legendarios y misteriosos. Empezó con un blog en el HOY, que fue un bum, y ha acabado publicando cuatro libros. El primero, en 2015: '50 lugares mágicos de Extremadura'. En 2019 salió 'Extremadura secreta, brujas, sabias y hechiceras' y después ha publicado dos sobre los cortejos de animales sobrenaturales en Europa: 'Gente de muerte' (2022) y el último, que acaba de salir: 'Aullidos de muerte'.

–A raíz del blog, Íker Jiménez.

–Me llamó para trabajar en IV Milenio y también me llamaron para Ciudadano García de RNE. Empecé a dar conferencias. Acabo de impartir una en las Jornadas Internacionales de Literatura y Fantasía de Vitoria. He dado hace poco otra en las Jornadas Cidianas de Burgos.

–¿El Cid mágico?

–Protagoniza varias leyendas como líder de la Santa Compaña con una hueste de difuntos en la víspera de la batalla de Las Navas de Tolosa. Otra cuenta que en la noche de difuntos, el espectro del Cid cabalga alrededor del monasterio de Fresdeval y comprueba que todo está correcto. Este mito se repite con el rey Arturo y con Carlomagno. Me acerco a conocer los lugares de los que escribo y estuve en Fresdeval. Es un lugar evocador, pero yo no noto nunca nada especial, solo constato que esos lugares no se parecen a ningún otro.

–¿'Aullidos de muerte'?

–Mi último libro es una continuación del anterior, que era un estudio de los cortejos sobrenaturales en Europa. Empecé con la Gente de Muerte de Las Hurdes. Subí a Galicia para estudiar la Santa Compaña y de allí a Europa, buscando la Cacería Salvaje y el Ejército Furioso. A estos cortejos los acompañan siempre perros, caballos y pájaros. En este libro decidí centrarme en los animales, que son siempre psicopompos: acompañan al ser humano al más allá. Aún hoy, cuando aúlla un perro es porque va a morir alguien. El libro son 50 capítulos con 50 viajes por Europa detrás de estos animales

–¿Animales extremeños?

–Tenemos el pájaro de la muerte, que puede ser un búho, una lechuza o un cuervo, dependiendo del sitio. Si se posan en tu ventana, vas a morir. El caballo raptor, pintado por Goya, que mata y se lleva a jóvenes que van de fiesta, aparece en una leyenda de Ahigal y en forma de burro en La Codosera.

–Recomiende un viaje mágico por Extremadura.

–Las Hurdes, sin duda. La carretera que va a El Gasco recorre un valle mágico con pueblos llenos de leyendas. Para orientarse, mi libro '50 lugares mágicos de Extremadura'. En Cabeza del Buey, la ermita de la Virgen de Belén, que la trajeron los templarios, está rodeada de leyendas de Damas de Agua. En verano, en medio de un secarral, esa ermita y su entorno son un oasis. La Codosera es Las Hurdes de Badajoz con pueblos llenos de leyendas: Bacoco o La Rabaza, donde encontré testimonios de lobishomes.

–¿Hombres lobo?

–En esa zona, los hombres se transforman no solo en lobos, sino en cualquier animal si se acuestan donde ha dormido un zorro, un burro… En La Tojera, grabando para Íker Jiménez, en un descanso le pregunté a un señor si había oído hablar de lobishomes y me respondió: «Claro, el Joaquinito». Me contó que vivía con su madre en una casa en el monte, junto a la frontera. Los días de luna llena, se iba de casa y volvía al día siguiente con la ropa rota y los nudillos encallados de andar a cuatro patas.