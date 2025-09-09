HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Policía Local durante la Feria de Mérida. HOY

El Ayuntamiento de Mérida destaca labor de los servicios de limpieza y seguridad durante la Feria 2025

El Gobierno local señala que se han recogido 460 toneladas de residuos, un 10% más

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:05

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida destaca la implicación de los servicios de limpieza y seguridad durante la celebración de la Feria de ... 2025 del 31 de agosto al 7 de septiembre.

