El Ayuntamiento de Mérida destaca labor de los servicios de limpieza y seguridad durante la Feria 2025

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida destaca la implicación de los servicios de limpieza y seguridad durante la celebración de la Feria de ... 2025 del 31 de agosto al 7 de septiembre.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha agradecido a las plantillas «que han hecho posible que las fiestas de Mérida sean un éxito». En concreto, ha citado a la Delegación de Festejos, Parque Municipal, los servicios de limpieza municipal y viaria, Fomento, Comunicación, Bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja y Protección Civil «y de manera general todas las delegaciones del ayuntamiento y al personal municipal, porque entre todas y todos hemos hecho posible una feria, desde la inauguración hasta el día de ayer, con una fabulosa participación».

Como muestra, en el centro de la ciudad, y según los datos de la empresa concesionaria del servicio de limpieza, FCC, se han recogido 460 toneladas de residuos, lo que supone un incremento de un 10%.

Asimismo, ha subrayado que se han instalado servicios de calidad por varios puntos de la ciudad y se han realizado mejoras en las condiciones de accesibilidad universal.

También considera como aspecto positivo de la edición de 2025 la seguridad y la convivencia, como nota predominante de los siete días de fiesta.

La delegada de Festejos ha recordado las más de veinte actuaciones musicales en diferentes espacios, «destacando los conciertos de la Plaza de España, en especial el de Sanguijuelas del Guadiana, que pudieron disfrutar miles de personas tanto de Mérida como de muchas localidades extremeñas que fletaron autobuses para disfrutar del evento».

Aragoneses recalca que la Feria de Mérida se diversifica en diferentes espacios, desde el Paseo de Roma para los jóvenes a la Plaza de España y la zona del Arco Trajano y Santa Clara, así como el recinto ferial.

«Seguiremos hablando con todos los sectores de la ciudad que participan en ella, para generar economía y empleo», ha afirmado. «Ese siempre es nuestro objetivo ante cualquier evento que se organice en nuestra ciudad».