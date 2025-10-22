Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros

Celestino J. Vinagre Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:21 Comenta Compartir

José Ángel Calle Grajera recibe el reconocimiento de su localidad natal. El Ayuntamiento de Villafranca ha aprobado, por unanimidad de los grupos políticos, que el exalcalde emeritense reciba la distinción de Hijo Predilecto. Calle nació en el municipio de Tierra de Barros el 10 de noviembre de 1950 y la distinción la recibe «por su trayectoria educativa, política y social». El acto de reconocimiento se celebrará el próximo 22 de noviembre. En ese mismo día el exalcalde villafranqués, exconsejero y exdiputado regional Ramón Ropero Mancera recibirá la medalla de la ciudad.

Ángel Calle fue alcalde de Mérida entre 2007 y 2011. Es licenciado en Historia Contemporánea y dedicado a la docencia y fue diputado en la Asamblea de Extremadura entre 1983-1987. Muy conocido por su labor docente en el instituto Extremadura, actualmente es presidente de la Asociación Regional Parkinson Extremadura. Calle sufre esta enfermedad y desde hace tiempo dirige y gestiona las actividades de la asociación e impulsa la búsqueda de recursos y de servicios como logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional de las personas con Parkinson.

Explica el Ayuntamiento villafranqués que Ángel Calle pasó en su pueblo su infancia y adolescencia. Tras obtener la licenciatura en Historia Contemporánea, se dedicó a la docencia, primero en el Colegio San José y posteriormente en varios institutos de la provincia de Badajoz, hasta su ocupación definitiva en el Instituto de Enseñanza Secundaria Extremadura de Mérida.

A su dedicación política y docente, hay que sumar su labor «encomiable» como impulsor y actualmente Presidente de la Asociación Regional Parkinson de Extremadura, colaborando activamente en la concienciación y visibilización de la situación de los pacientes de esta enfermedad y de sus familiares, se reseña.

El nombramiento como hijo predilecto está entre las más altas distinciones que la Corporación municipal de Villafranca de los Barros puede dispensar a una persona, se explica en la explicación de la concesión de Hijo Predilecto. Con este título se busca reconocer a quienes «hicieron aportaciones relevantes en los campos de la ciencia, la cultura, la economía, el deporte o la política y, en general, del servicio a la colectividad, así como la expresión simbólica del sentimiento de congratulación de los vecinos y vecinas de la ciudad por contar con personalidades tan destacadas ligadas por vínculos de arraigo o de cualquier otra índole».

En abril de este año, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la Asamblea de Extremadura reconocieron la labor de Ángel Calle como promotor del actual centro regional de Parkinson. Abrió en 2013 gracias a la cesión de terrenos del Ayuntamiento emeritense. Osuna, en su intervención, destacó el papel que jugó Calle para que la asociación regional cuente con un centro de referencia en la capital autonómica.

«Este día es muy importante para la ciudad de Mérida porque aquí está el Centro Regional. Un edificio que cedió un usuario, el que fuera alcalde Ángel Calle, para que el Gobierno regional de Guillermo Fernández Vara construyera allí lo que es hoy el centro regional. Y es importante recordar esto porque fueron dos administraciones públicas, con dinero público, las que hicieron posible que este centro se pusiera en marcha. Y esto fue posible gracias a los impuestos de los ciudadanos, que han hecho posible que hoy tengamos este magnífico centro y el sostenimiento de este espacio», resaltaba Rodríguez Osuna en su discurso.