Ángel Calle recibe un homenaje por impulsar el centro regional de párkinson

La Asamblea de Extremadura acogió ayer un acto oficial por el Día Mundial del Párkinson. Acudieron usuarios y familiares del centro regional que se abrió en la ciudad en 2013. Aprovechó la organización para reivindicar su capacidad para llegar donde no lo hacen las administraciones. Invitaron también a todos los pacientes de Extremadura a acercarse porque encontraran el apoyo necesario.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explicó que el 11 de abril es un día relevante en la ciudad porque es sede de la asociación.

Más de cien mil metros cuadrados cedió el Ayuntamiento gobernado entonces por Ángel Calle. El exalcalde es hoy uno de los pacientes que va a las terapias. «¿Quién te iba a decir a ti, querido Ángel Calle, cuando tú cediste ese terreno que serías un usuario? Nunca pensaste en eso. Lo hiciste porque entendías que debías prestar un servicio público», le recordó el alcalde Rodríguez Osuna.

«No nos miréis como minusválidos, no estamos amortizados, podemos aportar mucho», recordó en su agradecimiento

El valor de aquella decisión política, concluyó, tiene mucho más valor hoy que entonces.

El alcalde se compromotió a seguir apoyando la sede y recordó a los diputados invitados al acto que nadie está libre de necesitar cualquier recurso público que hoy se reclama y no se atiende.

Recibió Ángel Calle luego un caluroso homenaje de todos los diputados y compañeros de la asociación. Es presidente de Parkinson Extremadura desde hace tres años. Cuando enfermó, le pidieron los que hoy son sus compañeros que asumiera la presidencia. «Gracias a su liderezgo y a su voluntad constante de crecer nuestra entidad tiene hoy más recursos. No solo ha sido un gran presidente, sino un mentor para muchos de nosotros. Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento por su labor y la energía dedicada a esta entidad».

Ángel Calle respondió destacando la implicación de los políticos por apoyar las necesidades de los pacientes. Especialmente a María Teresa Angulo, secretaria general de Servicios Sociales e Inclusión en la Junta. Vosotros sois mi familia, les dijo a sus compañeros. «Creo que las administraciones tienen que luchar unidas por esta enfermedad. Y los diputados que estáis aquí hoy podéis hacer mucho por nosotros». A las asociaciones de pacientes, advirtió, no van los ricos. «Solo nos acercamos los pacientes pobres». En estos tres años de presidente, Ángel Calle ha conseguido que Parkinson Extremadura duplique el número de socios y que llegue a pueblos pequeños para atender a los enfermos que no pueden desplazarse. «Hoy, Día Mundial del Párkinson, no nos miréis como minusválidos. Tenemos corazón y fuerza para seguir adelante. No estamos amortizados. Podemos aportar mucho».

Emocionada también habló la presidenta Blanca Martín –casi sin poder hablar–. Dijo que la familia Calle fue su primera familia en Mérida. «En un momento complicado de mi vida política, Ángel Calle me llamó y me dijo: 'Quedate en Mérida'. Y me quedé en Mérida. Pero en vez de irme al Ayuntamiento, con el profesor, me fui con el alumno a la plaza del Rastro», recordó la presidenta.