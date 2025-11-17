Esto es lo que van a gastarse los extremeños en la Lotería de Navidad 2025 Extremadura sigue siendo una de las comunidades donde menos se gasta de media cada año

Irene Manzano Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:28

La fecha del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 cada vez está más cerca y, desde Loterías y Apuestas del Estado (LAE), ya han recogido las estimaciones del gasto medio que hará cada habitante en las distintas comunidades autónomas.

En el caso de Extremadura, cada extremeño gastará una media de 70 euros en lotería para este Sorteo de Navidad, cifra que se sitúa por debajo de la media nacional, de unos 76 euros.

Aunque esta cantidad se trata de una estimación. LAE envía un número determinado de boletos a las administraciones de lotería y, a partir de ahí, hacen el cálculo de las estimaciones de venta. Para este año 2025, el gasto medio por habitante será mayor en la provincia de Cáceres que en Badajoz. Se calcula que en Cáceres el desembolso será de unos 90 euros por habitante y en Badajoz de unos 58 euros.

El dato definitivo se conocerá una vez que se reciban las devoluciones de aquellos décimos que se han quedado sin vender durante la campaña de este tradicional sorteo.

A su vez, la comunidad autónoma extremeña entra dentro de los lugares que menos Lotería de Navidad tienen consignada este año junto a Ceuta, Melilla, Murcia o Asturias, entre otros.

Los datos en el Sorteo de Navidad 2024

Respecto al año anterior, el gasto medio en el Sorteo Extraordinario de Navidad ha subido este año. El del año 2024 fue de 69 euros por habitante e igualmente la provincia cacereña fue donde más se jugó. En Badajoz el gasto medio fue de 57,83 euros y en Cáceres de 88,18 euros.

También ha cambiado el bote de premios. En el Sorteo de Navidad de este 2025 se han emitido 198 series, cinco más que el año anterior, por lo que se han puesto a la venta 198 millones de décimos. Teniendo esto en cuenta, se repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2024. Pero habrá que esperar hasta el próximo 22 de diciembre si en el Teatro Real de Madrid surge algún agraciado en Extremadura.