Lotería de Navidad: premios y cómo cobrarlos
Desde el Gordo hasta la pedrea, cuánto vale cada premio y cuánto tiempo tienes para cobrarlo
Judith Rueda
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:43
La Lotería de Navidad es una fecha muy especial para muchos ciudadanos, quienes permanecen atentos frente a la televisión el 22 de diciembre para descubrir si han ganado algún premio. Sin embargo, no todos conocen la cantidad de dinero que se puede obtener, cómo cobrarlo o los distintos premios que se reparten.
¿Cuáles son los premios y cómo se reparten?
Para comenzar hay que saber cuáles son los premios te pueden tocar, ya que existen desde el Gordo hasta las Pedreas, estos son:
Primer premio (el Gordo): 400.000 euros
Segundo premio: 125.000 euros
Tercer premio: 50.000 euros
Cuarto premio: 20.000 euros
Quinto premio: 6.000 euros
Número anterior y posterior al primer premio: 2.000 euros
Número anterior y posterior al segundo premio: 1.250 euros
Número anterior y posterior al tercer premio: 960 euros
Centenas del primer al cuarto premio: 100 euros
Números que coinciden con las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio: 100 euros
Reintegro (números que terminan en la misma cifra que el Gordo): 20 euros
Pedrea: 100 euros por décimo
Las pedreas son los premios que se asignan a los números que coinciden con las bolas de premios durante el sorteo y no corresponden con ninguno de los demás premios. En total hay aproximadamente 1.794 pedreas, sumadas a los otros premios da como resultado alrededor de 1.807 premios en total.
La forma de cobrar depende de la cantidad ganada:
- Si el premio supera los 2.000 €, debe cobrarse en alguna de las entidades financieras habilitadas por Loterías y Apuestas del Estado.
- Si es inferior, puede recogerse directamente en cualquier administración de loterías.
Hasta cuándo se puede cobrar un décimo de lotería de Navidad: fecha límite
Es muy importante recordar que el derecho al cobro tiene caducidad. Los premios pueden reclamarse durante tres meses a partir del día siguiente al sorteo. Pasado ese plazo, el premio caduca y ya no puede reclamarse.