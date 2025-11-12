Este es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2025: ¿Por qué alguien no cobraría el décimo? Con este anuncio arranca, oficialmente, la campaña de Navidad 2025

Irene Toribio Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:59 Compartir

Nadie olvida el bar de Antonio ni al famoso 'calvo de la lotería', pero lo cierto es que cada año, la Lotería de Navidad trae mucho más que suerte. Cada 22 de diciembre se convierte en un día de sonrisas e ilusión compartida, donde la esperanza se reparte junto con la alegría, y la tradición se siente en cada rincón. Pero más allá de los décimos y ese pistoletazo de salida a las fiestas navideñas, hay tradiciones que nunca fallan, y una de ellas es el ya esperado anuncio de la lotería. Una fábrica de maniquíes, un bar, un paisaje nevado, un mercado... los escenarios del anuncio han sido muchos, pero desde hace años la ilusión de descubrirlo y la emoción que nos transmite traspasan la pantalla. Este año los protagonistas son Vero y Max.

En un paseo por el rastro Vero y Max se encuentran con un décimo de Lotería de Navidad enmarcado de hace 30 años y se preguntan qué significado tendría para que alguien lo hubiera enmarcado. Este misterio será el hilo conductor de una aventura en la que trataremos de responder por qué alguien enmarcaría un décimo. Una búsqueda que dará lugar a múltiples conjeturas, pero que al final descubrirá algo que ya sabíamos: el valor de las prioridades más importantes de la vida.

El resultado es una emotiva historia que, una vez más, conseguirá hacer llorar a los espectadores, realzando los vínculos familiares y personales por encima de los materiales.

Los anuncios más famosos de la Lotería de Navidad

Cada año nos sorprenden con una nueva propuesta que apela a los sueños, la ilusión, la magia, la fortuna o la suerte compartida en los anuncios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. El último, en 2024, nos presentaba a Julián, un vecino de la España vaciada que no tenía con quien compartir su décimo hasta que llegó una oleada de solidaridad.

Todos recordamos, también, a Antonio, el dueño de un bar que guarda un décimo a uno de sus clientes habituales, Manuel, que ese año prefirió no dejarlo en manos de la suerte. Nos dejó un eslogan inolvidable: «El mayor premio es compartirlo».

En 2015, Justino, un guardia de seguridad que trabaja de noche en una fábrica de maniquíes, se convierte en la alegría de sus compañeros creando situaciones graciosas para cuando lleguen por la mañana. Llega el sorteo y él no compra un décimo, pero sus compañeros no dudan en compartir el premio con él.

Tampoco olvidamos '22 otra vez', un anuncio en el que su protagonista revive una y otra vez la jornada del 22 de diciembre hasta que entiende que compartir un día tan especial con sus seres queridos es lo más importante.

Pero si hay un personaje al que nadie olvida ni olvidará, ese es 'el calvo de la lotería'. Desde 1998 a 2005, Clive Arrindell fue el protagonista de los anuncios de la Lotería de Navidad. Durante esos años, deseaba suerte en cada una de las promociones que animaban a participar en el ansiado Sorteo Extraordinario de cada 22 de diciembre.