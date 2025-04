Meloni pone firme a la escuela

Una aguinaldo para las familias, pero sólo para las tradicionales

La nueva ley educativa no es la única fuente de polémica en la que se ha visto envuelto en las últimas semanas el Gobierno de Giorgia Meloni. De hecho, ha resultado igualmente controvertida la decisión de otorgar una suerte de aguinaldo de Navidad para las familias, aunque no todas podrán acceder a ellas. Para poder optar a esta ayuda de 100 euros los trabajadores deberán acreditar una renta que no supere los 28.000 euros anuales y tener al menos un hijo, pero quedan excluidas las parejas de hecho, los divorciados o quienes no tengan hijos. Una decisión que ha sido muy criticada por los grupos de la oposición y los sindicatos al considerar que se trata de un comportamiento discriminatorio. «Lo importante para este Gobierno es subrayar siempre que hay un único tipo de familia, la tradicional», señaló Daniela Barbaresi, secretaria confederal del sindicato más importante de Italia, la Cgil.