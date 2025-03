Suspenden el arranque del juicio contra el presunto secuestrador de la niña Maddie McCain

El proceso contra el alemán Christian Brückner, acusado de tres violaciones y dos casos de abusos sexuales a niños y sospechoso de secuestrar y asesinar ... hace 17 años a la pequeña Maddie McCann, fue suspendido este viernes por la Audiencia de Braunschweig tan solo nueve minutos después de su comienzo, después de que su defensa recurriera a una de las juezas legas por parcialidad. Un recurso que fue admitido por la presidenta del tribunal, la jueza Uta Engemann, quien anunció que el juicio se reanudará el viernes próximo. La defensa de Brückner, de 47 años de edad y que cumple pena de prisión por otra violación, alegó que Britta T.D., una de los dos miembros del jurado honorífico, había hecho en 2019 a través de la plataforma Twitter un llamamiento al asesinato del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

«Matad a ese demonio, ese bastardo debe ser exterminado», escribió entonces la mujer en su cuenta de Twitter, según reveló en su recurso el defensor del acusado Friedrich Fülscher, quien subrayó que ese tipo de declaraciones no son compatibles con la ley fundamental alemana. Tras media hora de suspensión de la vista, en la que, la presidenta del tribunal, la Fiscalía y la defensa abordaron el recurso, la acusación pública se sumó a la solicitud. «No toleramos expresiones fuera de la legalidad, ni llamamientos al asesinato. Alguien así no puede ser juez honorífico», destacó la fiscal Ute Lindemann. La prematura suspensión de la primera sesión del proceso no permitió tan siquiera la lectura del pliego de acusación, un documento de 100 páginas elaborado por el Ministerio Público tras varios años de investigación en varios países europeos.

Otros delitos

Brückner no es procesado por el presunto secuestro y asesinato de Maddie McCann, sino por otras violaciones y abusos sexuales cometidos entre diciembre de 2000 y junio de 2017 en Portugal. El acusado violó durante ese espacio de tiempo a tres mujeres tras asaltar sus residencias turísticas y abusó de dos menores. Delitos para los que la Fiscalía encargada del caso considera contar con suficientes pruebas para condenar al sospechoso. Este no es, sin embargo el caso del presunto secuestro y asesinato en 2007 de la niña de entonces tres años de edad Maddie McCann, cuya desaparición llenó entonces y todavía hoy los titulares de periódicos de todo el mundo. Aunque los fiscales alemanes están convencidos de que fue Brückner quien secuestró a la pequeña de su habitación en un recinto turístico de Praia da Luz mientras sus padres cenaban, no cuentan con pruebas determinantes para inculparle.

Brückner se ha negado hasta ahora a colaborar con la justicia. No ha hecho en ningún momento declaración alguna sobre los presuntos delitos y crímenes que se le imputan. Los fiscales esperan, pese a todo, que con este proceso reciba una larga condena y que la sentencia contemple que se trata de un peligroso depredador sexual, lo que conduciría a su encarcelamiento de por vida. Para el juicio en Braunschweig, que finalizará previsiblemente en junio, se han programado 29 sesiones y la declaración de 40 testigos, entre ellos la antigua camarera irlandesa Hazel B., hoy de 39 años de edad, que en 2004 fue violada en su propio apartamento en la localidad lusa de Praia de Rocha por un enmascarado, que presumiblemente era el ahora acusado.